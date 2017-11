Ikea-ansatte får bonus efter godt år

AALBORG: Medarbejderne i Ikea Aalborg mødte ind til en af de bedre nyheder i går. Varehuschef Peter Elmose, kunne fortælle, at de kan se frem til bonus på 63 procent af en månedsløn. Det er lidt mindre end sidste år, hvor de ansatte fik 115 procent af en hel månedsløn i bonus.

Peter Elmose betegner alligevel det forløbne regnskabsår som supergodt. For specielt i efteråret og de første vintermåneder kørte omsætningen meget ligeud, og der var intet der tydede på, at man også i år ville nå en rekordomsætning.

- Men så skete der et eller andet i forårsmånederne og henover sommeren. Folk fik igen lyst til at bruge penge, og derfor er jeg meget tilfreds med året, siger han.

Ikeas regnskabsår kører fra 1. september til 31. august - og i det forløbne år var omsætningsvæksten på 3,1 procent mod 5,1 procent det foregående regnskabsår.

Sammenlignet med Ikea Danmark halter Aalborg en smule efter. På landsplan voksede omsætningen med 4 procent.

- Det er butikkerne på Sjælland, der har oplevet den største vækst. Hvis man sammenligner os med Odense og Aarhus, ligger vi lidt over dem, siger Peter Elmose.

Han fortæller, at man det forløbne år har udviklet specielt på sofa- og reolafdelingen, ligesom man har oprustet i køkkenafdelingen. Og det har kunderne taget godt imod.

- Det har virkelig givet noget, siger han.

Peter Elmose fortæller også, at man har haft held med nye indretningsløsninger, der tager afsæt i nordjydernes måder at bo på. Så selvom det er de samme varer, man har i alle Ikeas butikker, så er de alligevel indrettet med et lokalt tilsnit.