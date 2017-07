Ikke flere løb gennem Limfjordstunnelen

AALBORG: Da 5800 løbere den 21. maj løb under Limfjordstunnelen, som en del af Aalborg Halvmarathons rute, var det formentlig sidste gang, motionsløbere fik lov til at løbe gennem tunnelrøret. Det fortæller DR Nordjylland.

Transportminister Ole Birk Olesen har bekendtgjort, at der ikke længere gives tilladelse til, at motionsløbere eller cykelløb kan passere Storebæltsbroen. Det kommer med al sandsynlighed også til at gælde andre arrangementer, hvor ruten berører motorvej.

- Umiddelbart er det vores beslutning, at vi ikke vil give tilladelse til arrangementer på motorvejene. Det betyder også, at vi ikke kommer til at give tilladelse til halvmarantonet i Aalborg, siger Charlotte Vithen, områdechef for trafikledelse ved Vejdirektoratet, til DR Nordjylland.

Det kommer bag på Aalborg Halvmarathons løbsleder, Jens Radmer, at man måske kommer til at måtte sløjfe turen gennem Limfjordstunnelen.

- Men vi vil stadig prøve at søge. Jeg tror, vi har mulighed for at få en tilladelse, når Vejdirektoratet får set på, hvor få gener, der har været i forbindelse med vores løb, siger Jens Radmer.

Vejdirektoratet kan forvente at få en forespørgsel fra Aalborg Halvmarathon inden længe.