Ikke noget mandat til DF i Nordjylland: Nana er klar til at kæmpe videre

NORDJYLLAND:Det bliver ikke til et mandat til Dansk Folkeparti i Nordjylland i denne omgang. Med 2,6 procent af stemmerne, mister de 11 mandater på landsplan.

Det ærgrer spidskandidat for partiet, Nana Harring.

- Der er ærgerligt for nordjyderne, at de ikke bliver repræsenteret af Dansk Folkeparti i Folketinget, siger hun.

Hun er dog fortrøstningsfuld, selvom det ikke bliver til fire år i Folketinget for hende selv.

-Jeg tænker, at med fem mandater, så har vi noget at arbejde videre fra. Nu handler det om at udbrede vores politik til danskerne. Lige nu er partiet det vigtigste, og så må jeg sætte de personlige ambitioner lidt på pause, fortæller hun.

På det personlige plan glæder Nana Harring sig til at vende tilbage til sit arbejde.

Jeg er så heldig, at jeg har et dejligt arbejde og en god uddannelse som sygeplejerske, som jeg glæder mig til at komme ud og bruge endnu mere, så må vi tage det derfra efterfølgende.

Hun er da heller ikke i tvivl om, at hendes fremtid i politik fortsat ligger hos DF.

- Jeg bliver i Dansk Folkeparti og kæmper for det, jeg tror på. Der kan ske meget på fire år, så vi må se, hvad der sker. Jeg har i hvert fald ikke mistet modet, siger hun.