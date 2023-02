Ikke større end tobak for en skilling - men fængslet for knivstik og røveri

Der var anderledes roligt i den store nævningesal ved Retten i Aalborg lørdag middag, end tilfældet var ca. 14 timer tidligere på John F. Kennedys Plads i hjertet af Aalborg.

Begge steder optrådte en spinkel 16-årig ung mand i hovedrollen.

Fredag aften med en kniv i hånden. Lørdag middag iført håndjern, da han udtryksløst blev ført ind i retslokalet til grundlovsforhøret, hvor han uden at fortrække en mine kunne høre anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi sigte ham for både røveri og vold af særlig rå og brutal karakter.

Grundlovsforhøret blev gennemført for lukkede døre, men forinden ridsede anklager Mette Hansen op, hvorfor man ønsker den 16-årige væk fra gaderne.

Ifølge sigtelserne var det ham, der gik forrest, da han sammen med en 18-årig og en 20-årig havde sat en to andre unge mænd på 15 og 17 år stævne ved banegården i Aalborg fredag aften.

Her røvede de bl.a. hue, handsker, hævekort og en jakke med et større kontantbeløb fra den 17-årige, som undervejs blev klemt op ad en mur, slået i ansigtet og stukket i ryggen med en kniv.

Det skete ifølge anklageren omkring kl. 21.30, og knap to timer senere blev den 16-årige anholdt sammen med den 18-årige, som senere blev løsladt, efter at han var blevet afhørt.

Den 16-årige erkender ifølge sin forsvarer at have været til stede på John F. Kennedys plads, men han nægter både røveriet og knivstikkeriet.

Den 16-årige, som i forvejen er tiltalt i en sag, som skal for retten midt i marts, afviste at udtale sig yderligere, og på den baggrund valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i fire uger, mens politiet fortsætter efterforskningen.

På grund af hans alder sker det i såkaldt surrogat på en sikret institution.

Den 16-årige kærede ikke kendelsen. Mens han bliver sendt bag tremmer, ligger det 17-årige offer på sygehuset - uden for livsfare.

Nordjyllands Politi er fortsat på jagt efter den 20-årige mand, som de også mener var til stede under det voldsomme møde på John F. Kennedys Plads. Ifølge politiet ved de, hvem han er, og de opfordrer ham derfor til at melde sig selv hurtigst muligt.