Ikonisk Aalborg-restaurant sat til salg

AALBORG:De fleste i Aalborg kender restauntskibet Prinses Juliana, som ligger på sin vanlige plads ved Vestre Havnepromenade med udsigt til fjord og limfjordsbroer lige midt i Aalborg.

Men det kan være, at der snart bliver lavet om på det.

Skibet, som har været ejet af John Andersen og hans familie siden 2006, er nu sat til salg, og den nuværende ejer håber, at de nye ejere vil drive stede videre med respekt for skibets historie. Men oplyser samtidig, at skibet kan flyttes hvorhen det måtte være.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Restaurantskibet har i dag fast kajplads ved Vestre Havnepromenade 2 lige vest for Limfjordsbroen, men kan dog til enhver tid flyttes til en hvilken som helst anden location, hvis man da ellers kan nænne at flytte skibet fra den nuværende gode og synlige placering i Aalborg havn, med mange gode P pladser lige ved døren, skriver John Andersen i pressemeddelelsen.

Familien har i længere tid overvejet et salg, og har nu taget den endelige beslutning om at gøre det.

- Prinses Juliana blev i sin tid købt med hjertet, og vi har også drevet restauranten med hjertet. Der er brugt millioner af kroner på at forbedre skibet både indvendig og udvendig, således det i dag står i den bedst mulige stand. Vi har opbygget en solid forretning – på vel nok en af Aalborgs mest eftertragtede pladser og vi synes, at vi er nået i mål med vores hjertebarn, siger John Andersen, der ønsker at gå på pension.

– Jeg har igennem længere tid arbejdet for at skabe de rigtige rammer for mine børn, således jeg kan gå på pension. På den baggrund har vi derfor valgt at omprioritere vores investeringer, som nu hovedsagligt er ift. ejendomsadministration og produktudvikling samt øvrige kapitalinteresser i andre selskaber.

Det er ejendomsmægler Steen Royberg der står for salget af ejendommen, og han oplyser at prisen på Prinses Juliana er på et tocifret millionbeløb.

- Vi har set på, hvilken stand skibet er i, hvordan forretningen går, og hvad potentialet er. Og så er vi kommet frem til en samlet betragtning, som ligger til grund for prisen på 17 millioner, siger ejendomsmægler Steen Royberg.

Selv om skibe ikke er hverdagskost for en ejendomsmægler, er det ikke første gang, at Steen skal sælge et.

- Vi har løst mange restaurationsopgaver, og vi havde også Elbjørn, men det er første gang vi sælger et skib, som er så i orden, siger han.

Fordelen ved at drive restauration på et skib er, at man slipper for at betale ejendomsskat. I stedet betaler man en grundleje til Aalborg kommune. Men ifølge Steen Royberg, er der tale om en særdeles 'Juliana-venlig' leje, fordi Aalborg Kommune gerne vil bevare skibene i bybilledet.

Som lokal håber han, at skibet bliver i Aalborg, men som mægler er han også nødt til at være åben for bud, der kommer udenbys fra. Og det er især ét sted, der trækker.

- Jeg håber, at den bliver i Aalborg eller i hvert fald i Nordjylland, men jeg tror, at der kommer interesse fra Christianshavn (i København red.), fordi der er et større kundepotentiale, siger han.