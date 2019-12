Ikonisk kro var forud for sin tid: Millionstøtte til vild plan for regionalt madkulturhus – i ånden fra ’92

HALKÆR:Da Halkær Kro valgte, at alt deres mad skulle være økologisk i 1992, blev det af mange opfattet som lettere eksotisk. I dag - 27 år senere - er buzzordene i kogebøger og mad- og livsstilsprogrammer økologi, lokale råvarer og bæredygtighed.

- Man kan sige, at vi pludselig er kommet i sync med resten af samfundet, siger Peter Søndergaard, der arbejder som daglig koordinator og har været med, siden den blev startet af en flok hippier.

Foreløbig skitse af ombygningen af Halkær Kro, tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter.

Han ser frem til også at være med, når kroen tager næste store skridt imod at blive et madkulturhus, der skal facilitere udvikling af mad og nye produkter ved at sætte landmænd og kokke sammen samt bevare madtraditioner gennem kurser og workshops.

De første tegninger fra arkitektfirmaet Kjaer & Richter er på plads, et forarbejde støttet af Realdania og Aalborg Kommune, og onsdag vedtog byrådet en bevilling på 250.000 kr. årligt de næste fem år til videreudvikling.

Pengene skal bruges til en deltidsstilling til Peter Søndergaard, der skal udvikle på visionen samt koordinere aktiviteter på kroen - og i det hele taget sikre, at kroen kan komme i betragtning til fondsstøtte, der skal gå til en renovering og tilbygning.

Få historien om de fem familier, der satte skub i kroen tilbage i 1992 i portrættet her

Planen er fx at bygge et helt nyt køkken, hvor der i dag er spiseplads, samt lave en tilbygning med mulighed for spisning, undervisning og mindre koncerter. Et rum med multifunktion døbt "madteater" af arkitekterne.

- Vi får sikkert øjnene op for endnu flere brugsmuligheder, når vi først får multirummet, siger Ellen Marie Drastrup, formand for Den selvejende institution Halkær Kro & Kulturhus, der sætter stor pris på Aalborg Kommunes bevilling.

- Vi ser det som et stort skulderklap, at de tror på os og vil støtte os. Der kommer virkelig noget ud af de penge, de har sendt ud til os, siger hun.

Det var ikke et sted på Østerbro i København, men Halkær Kro, der fik Danmarks første økologiske guldmærke. I dag er det fortsat kun otte steder i Nordjylland, der har det. Foto: Laura Guldhammer

Madkulturhus peger fremad

Ifølge Mads Duedahl, rådmand i Sundheds og Kulturforvaltningen, er forhåbningerne til madkulturhuset store fra politisk side.

- Det er en enorm spændende vision, skabt af ildsjæle, der har været på forkant med udviklingen i samfundet med kroens fokus på økologi, bæredygtighed og lokale råvarer og fællesskaber. Verden har flyttet sig, men Halkær Kro står, hvor de altid har stået, og det er dejligt for os som kommune at kunne få lov at være en del af den historie og dagsorden, siger han og understreger betydningen af dens forankring i et mindre lokalmiljø.

- Mange taler i disse år om, at der går mange penge til kulturinstitutionerne i Aalborg midtby - her har vi en perle, der ikke hører hjemme inde i Aalborg, men i Halkær, hvor de lokales hjerte banker for den.

Der er cirka 100 frivillige tilknyttet Halkær Kro, der hjælper til med at afvikle festival og folkekøkkener samt passe en byfælled og lokal køkkenhave. - Det er samskabelse i yderste konsekvens, det er tæt på socialisme, og det fungerer virkelig godt i et landsbyfællesskab, siger Mads Duedahl, kultur- og sundhedsrådmand. Foto: Bent Bach

Håber på fondsstøtte

Udgiften til ombygningen af kroen løber op i cirka 11 mio. kr., og der er lige nu en proces i gang med kontakt til fonde.

- De 11 mio. kr. er til et fysisk løft af kroen, altså til mursten, siger Ellen Marie Drastrup, der tror på, at de finder pengene.

- Der har været stor interesse i vores projekt. Vi har allerede et tæt samarbejde med Realdania, der har støttet forarbejdet, og Lokale og Anlægsfonden, der gerne vil bidrage. Og så er vi i kontakt med andre fonde, der er interesserede i at støtte materialer og drift, fortæller Ellen Marie Drastrup.

Også i Aalborg Kommune er der en tro på, at fonde vil købe ind på idéen og tage ejerskab over projektet.

- Vi er i god dialog med store fonde, der har vist interesse for madkulturhuset. Vi skal bare kigge på Kornets Hus i Hjørring for at se, at man lokalt har lykkedes med et stort projekt af samme karakter, så jeg er meget forhåbningsfuld, siger Mads Duedahl.

Kommer der flere driftsmidler fra Aalborg Kommune til madkulturhuset?

- Vi har ikke afsat et beløb, nu skal vi afsøge, hvad der skal til for at få det til at hænge sammen, det er ikke noget, vi kommer til at løfte alene. Hvad vores rolle bliver foreløbigt, ved jeg ikke, nu skal vi først og fremmest i dialog med fonde, siger han.

I 2018 var der 9.800 mennesker igennem kroen til koncerter, spisning, private sammenkomster, markeder mv.