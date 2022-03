Ikonisk march lukker ned - for få vil hjælpe til

BLOKHUS/LØKKEN:Sidste års march blev den sidste, hvor marchdeltagerne fik sand mellem tæerne.

Den ikoniske march Vesterhavsmarchen, der har været arrangeret i 50 år med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg som tovholder, har opgivet ævred.

Det oplyser Sct. Georgs Gilderne i Aalborg i en pressemeddelelse.

- Alle stationer var i gang sidste år – stationerne i Grønhøj og Kettrup var bemandet ved hjælp af spejderne, mens øvrige stationer var der gildebrødre, oplyses det i pressemeddelelsen.

- Men da flere af de aktive, der har siddet på vigtige opgaver i forbindelse med arrangementet af marchen, ikke ønsker at fortsætte i år, må vi erkende, at tiden og kræfterne ikke rækker til at gennemføre marchen med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg som tovholder, fortsætter meddelelsen.

Mange deltagere i Vesterhavsmarchen har ofte gjort en del ud af ledsagevognene også. Foto: Flemming Dahl Jensen

Marchen har haft start og mål i blokhus, og så har turen ellers gået til stationer undervejs til den længste strækning, der har gået til Løkken og tilbage til udgangspunktet i Blokhus igen - en tur på omkring 28 kilometer.

I meddelelsen fra Sct. Georgs Gilderne er der dog et lille opråb:

- Skulle der være foreninger og/eller personer, der ønsker at videreføre marchen, er i velkomne. Vi står gerne til rådighed med diverse informationer, lyder det.

Kontakten skal gå gennem formand Finn Bramsen på mail – f.bramsen@youmail.dk

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg består i dag af otte gilder med mellem 14-31 medlemmer i hvert gilde. Samlet tæller Gilderne cirka 200 medlemmer. Gilderne har hjemsted på Gildeborgen i Aalborg, fremgår det af gildernes hjemmeside.

Gilderne er et fællesskab og mødested for både tidligere og nuværende voksne spejdere/FDF’ere eller voksne med en interesse for spejderarbejdet.

Gennem de 50 år, hvor der har været afviklet Vesterhavsmarch, har den givet et samlet overskud på 1,4 millioner kroner.

- Vi takker alle der har medvirket med arbejdskraft, diverse ydelser og hjælp. En tak til alle vore annoncører og sponsorer gennem årene. Tak til alle marchdeltagerne gennem de 50 år. Alt dette har betydet, at vi gennem årene har kunnet uddele overskuddet i alt 1.400.000 kroner, slutter den lidt triste meddelelse fra Sct. Georgs Gilderne - en meddelelse, der kan blive Vesterhavsmarchens endeligt.