Ikonisk restaurant lukker på ubestemt tid

AALBORG:For første gang siden 1919 lukker dørene til Duus Vinkælder på Nytorv.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Det er dog blot i en periode, at dørene holdes lukket, og det skyldes, at indehaverne Peter og Lene Kragh har et ønske om at forny stedets rammer.

Hvilke forandringer man kan forvente i vinkælderen er uklart, men lukningen har været forberedt i en periode.

- Et helt års hemmelig forberedelse før nedlukning er mundet ud i store planer for det gamle stenhus – planer, der bringer Duus vinkælder tilbage til, hvad det før var: et handelshus med glade mennesker, storslåede selskaber, råvarer fra limfjordslandet og lørdagsbuffet, men også et stort arkæologiske arbejde i at åbne hemmelige lokaler, som Hos Lauget og vinlageret, samt finde skjulte skatte i gemmerne under gulvet til et levende, frit tilgængeligt og gratis museum, lyder det i pressemeddelelsen.

Der bliver meldt en åbningsdag ud i nærmeste fremtid.