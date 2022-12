Ikonisk værtshus lukker - det skal der være nu

AALBORG:Det er en populær bar, der snart forlader Vejgaard og i stedet flytter til midtbyen. Rune Holm har nemlig besluttet, at Whiskybaren fremover får adresse i Jens Bangs Gade.

- Nu er det blevet på høje tid at udleve drømmen om en bar inde i byen – ikke bare en hvilken som helst bar, men naturligvis et sted med både charme og hygge og en masse historie. Heldigvis fandt vi et sted, hvor det er muligt at kombinere nutid og fortid, uden at gå på kompromis med alt det, Whiskybaren de sidste tre år har stået for, nemlig den gode hygge og de gode oplevelser med plads til alle.

- Vi er derfor både glade for og stolte over at kunne melde ud, at vi overtager Aalborgs ældste værtshus – Café Alpha i Jens Bangs Gade! Sådan skriver Rune Holm på Facebook her til morgen.

Goddag til nye muligheder

Rune Holm glæder sig til at komme videre.

- Jeg holder rigtig meget af Vejgaard, hvor jeg også selv bor. Det har været en fornøjelse at drive Whiskybaren her, men økonomien skal også hænge sammen, siger han.

- Det har hele tiden været en del af min forretningsplan at ramme flere grupper af gæster, og efter tre år her kan jeg se, at jeg mest har stamkunder.

Derfor er han nu klar til at rykke sin bar med de gyldne drikke og mange mærker tættere på bymidten for også at nå ud til strøgkunder, turister og forretningsfolk, som det hele tiden har været udgangspunktet.

- Da jeg åbnede for tre år siden var det også planen at åbne inde i byen, men dengang var det ikke muligt, så jeg har hele tiden vidst, at jeg og Whiskybaren skulle videre på et tidspunkt.

Overvejelserne har han også delt med sine gæster, og de har været enige om, at "du har en god bar, men den ligger det forkerte sted".

Han overtager det nye sted midt i januar og forventer at åbne Whiskybaren omkring 1. marts.

- Udvalget og ekspertisen vil som udgangspunkt være, som man kender det, men jeg vil selvfølgelig hele tiden udvikle whiskybaren, siger Rune Holm.

- Den skal fortsat være et hyggeligt sted, hvor gæsterne har lyst til at komme igen, siger Rune Holm, der fortsætter med at prioritere events.

Han glæder sig også over, at den nye bar er større end den nuværende, så der bliver plads til levende musik. Lokalerne åbner også for muligheden for, at han kan holde whiskysmagninger i et separat lokale - og ikke som i dag i selve baren.

I første omgang har han blikket rettet mod 10. december, som er sidste åbningsdag på Hadsundvej. Noget der bliver markeret med whiskyauktion, hvor Rune Holm anslår, at mere end 70 halve og omkring 20 hele flasker samt flere end 100 specialøl kommer under hammeren. Det kan du læse mere om på Whiskybarens Facebook-side.

Derefter er planen, at Whiskybaren slår dørene op på Jens Bangs Gade 8 omkring 1. marts.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren af Café Alpha.