Ild fik godt fat i bil og traktor

HALS:Klokken 15.40 hastede Nordjyllands Beredskab til Akærvej nord for Hals, hvor meldingen lød på ildebrand i en lade med fare for dyr.

Det skulle dog vise sig, at der var tale om et stort halvtag, og at der ikke var umiddelbar fare for hverken mennesker eller dyr.

Til gengæld havde ilden godt fat i noget halm, og det er også gået ud over blandt andet en bil, en traktor, tærskeværk og en kornvogn.

- Der er ikke noget at redde der, lød det sidst på eftermiddagen fra indsatsleder Jesper Rasmussen.

Her var indsatsen fokuseret på at forhindre ilden i at brede sig til en nærliggende kostald og stuehuset på ejendommen. Indsatslederen havde desuden tilkaldt en kran for at få tagpladerne på halvtaget pillet af.

- Tagkonstruktionen er jo blevet svækket nu, og det vil vi helst ikke køre fra, fortalte Jesper Rasmussen ved 17.15-tiden.

Her forventede han, at indsatsen på stedet endnu ville vare nogle timer. Brandårsagen er endnu ukendt.