Ild i el-løbehjul: Beboer på sygehus

Opdateret 21.08: Før fremgik det, at det var ild i en vaskemaskine, der havde forårsaget branden. Det viser sig nu at være et el-løbehjul.

AALBORG:Et udhus blev lørdag aften fyldt med røg, da der gik ild i et el-løbehjul.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

El-løbehjulet stod til ladning i udhuset, og branden spredte sig til det udhuset, hvor den stod. Udhuset er nu brandskadet.

Beboeren havde selv været i gang med at slukke ilden med pulverslukker og haveslange, så da brandbilerne ankom til stedet, var flammerne under kontrol.

De første meldinger lød, at der var gået ild i en vaskemaskine, der stod i udhuset, men da ilden blev slukket, kunne man se, at det var et el-løbehjul, der stod til ladning, der forårsagede branden.

Branden blev ikke spredt til resten af huset, der dog er ramt af mindre røgskader.

En 76-årig mand er kørt til sygehuset for at blive kontrolleret for eventuelle skader i forbindelse med røgen fra branden.