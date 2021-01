Ilse er frivillig mentor: - Det er fantastisk livgivende

AALBORG:Ilse H. Christensen har været mentor i godt tre år gennem Lær for Livets mentorordning i Aalborg. Ordningen har givet hende mulighed for at gøre en forskel for et udsat barn ved at give en hjælpende hånd med skolearbejdet og det sociale. Lige nu venter otte børn i Aalborg på at få en mentor. Derfor efterlyser Lær for Livet nu nye frivillige, der ligesom Ilse vil gøre en forskel for et barn i deres lokalområde.

17 borgere i Aalborg og omegn er allerede en del af en frivillig mentorordning for anbragte og udsatte børn og unge. Men efterspørgslen i Nordjylland er stor, og otte børn i Aalborg Kommune venter lige nu på at få en frivillig mentor tilknyttet.

Som mentor hjælper man et barn i alderen 9 til 15 år både fagligt og socialt ved at støtte op om skolearbejdet og ved at tale om stort og småt, som fylder for barnet, fortæller direktør Illa Westrup Stephensen fra organisationen Lær for Livet, som står bag mentorordningen.

- Vi oplever heldigvis positiv interesse for vores mentorordning i Aalborg Kommune, hvor vi i dag har et korps af meget dedikerede mentorer, der aktivt gør en forskel i børnenes liv. Men vi har brug for flere, som har lyst til at bruge lidt af deres fritid på at hjælpe et barn eller en ung. Selvom det er en forpligtelse at blive mentor, så hører vi heldigvis fra vores frivillige mentorer, at både mentor og mentee får noget ud af den relation, de har, siger Illa Westrup Stephensen til en pressemeddelelse.

Ilse H. Christensen har været en del af ordningen som mentor i de sidste tre år og fortæller, at hun har udviklet en tæt relation til sin mentee, som hun mødes med en gang om ugen.

De bruger tiden på alt fra lektielæsning til shoppe- og biografture og til at tale om store følelser og drømme.

Lær for Livet Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte og udsatte børn og unge. Børnene er en del af programmet i seks år. Gennem en helhedsorienteret indsats, skal programmet styrke læring og livsduelighed i tæt samarbejde med kommuner og frivillige. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn. Lær for Livet indgik et samarbejde med Aalborg Kommune i 2015. I dag er 17 mentorer og 25 børn og unge en del af mentorordningen i Aalborg og omegn. For at blive mentor skal man blandt andet have gennemført en ungdomsuddannelse, og så skal man have lyst til at forpligte sig til ordningen over en længere periode. Interesserede kan læse mere på www.laerforlivet.dk/bliv-mento VIS MERE

Det handler derfor ikke kun om dansk og matematik, men om at være en støtte og et forbillede.

- Jeg glæder mig til alle mine besøg hos min mentee. Jeg har altid brændt for at få børn og unge til at interessere sig for samfundet omkring dem. Og så gør det jo heller ikke noget, at man selv bliver tvunget til at holde sig nogenlunde opdateret på det nyeste indenfor film og musik. Men vigtigst af alt så håber jeg, at jeg gør en forskel for min mentee - både i forhold til skolearbejdet og det sociale. Det er fantastisk livgivende, forklarer hun.

For at blive mentor for et af de otte børn og unge, der lige nu mangler en mentor i Aalborg og omegn, skal man sende en ansøgning via Lær for Livets hjemmeside. Det er blandt andet et krav, at man har en ungdomsuddannelse og kan fremvise en ren børne- og straffeattest. Alle mentorer deltager desuden i et todages uddannelsesforløb for at blive klædt på til rollen som mentor.