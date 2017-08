Imerco overtager Inspiration Aalborg City

DANMARK: Sidste år - i 2016 - gav Imerco et tilbud på den konkurrerende kæde Inspiration, og nu kan Imerco så offentliggøre overtagelsen af lidt over halvdelen af Inspirations 45 butikker.

Blandt dem er Imerco Aalborg City.

Der er en årsag til, at ikke alle forretninger indgår i overtagelsen.

- Det har været nødvendigt at gribe ind, fordi en fusion mellem to af de største konkurrenter på markedet for detailsalg af boligartikler ville hæmme konkurrencen betydeligt og i sidste ende skade forbrugerne, blandt andet med risiko for højere priser, skriver Christian Schultz, professor hos Konkurrencestyrelsen.

Inspiration er solgt af Niels Thorborg, stifteren af L’easy. Niels Thorborg, og hans selskab 3C Retail, forlader ejerkredsen fuldstændigt.

Tidligere var det meningen, at Niels Thorborg skulle have fortsat i ejerkredsen, og at Imerco skulle have overtaget alle butikkerne.

- Som led i et krav fra konkurrencemyndigheder føres de resterende 20 Inspiration-butikker videre under et andet navn af den hidtidige ejer 3C Retail A/S, skriver Imerco.

Kæden skal blive på markedet under Niels Thorborg, skriver Konkurrencestyrelsen.

- Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved fusionen, fordi den uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på det danske marked for detailsalg af mid-range til/high-end boligartikler, skriver Konkurrencestyrelsen.

Ejeren af Imerco får dermed ikke den kontrol over markedet, som han var ude efter. I Imercos pressemeddelelse udtrykker han dog fortsat tilfredshed over købet.

- At vente et år på en afgørelse har været problematisk, men vi er tilfredse med, at det nu er muligt for os at føre de planer ud i livet, som vi har lagt for overtagelsen af de 25 bedste af Inspirations butikker, skriver Mikael Goldschmidt i meddelelsen.

/ritzau/