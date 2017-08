Imponerende vue fra Siloen

AALBORG: Himmerland Boligforening og A. Enggaard kunne næppe have fundet en smukkere dag at kalde til rejsegilde på, end netop tirsdagen, som måske bliver den sidste rigtige sommerdag i år.

Kl. 14.00 kaldte de til rejsegilde og selv om skyerne lukkede lidt af for solen, så var udsigten alligevel bjergtagende fra 12. etage i siloen på Østre Havnegade.

Af praktiske årsager valgte man dog at gennemføre selve rejsegildet med taler, pølser og drikkevarer på jorden og godt for det for slagter Stiller havde næppe fået sin madvogn helt til tops uden problemer - selv om der var kraner til stede.

Men efterfølgende valgte flere af deltagere at tage turen op for at nyde det flotte syn ud over Aalborg.

Det er A. Enggaard A/S, der opfører byggeriet, mens Himmerland Boligforening står som bygherre for familie- og ungdomsboligerne.

Det nye boligbyggeri, der bliver på knap 10.000 kvadratmeter, indrettes med en række fællesfunktioner i stueplan.

Derover vil der blive bygget fire etager med almene ungdomsboliger fulgt af tre etager med almene familieboliger.

Den øvrige del af bygningen vil indeholde private ejerlejligheder.

Der var en skøn brise på 12. etage. Foto: Mette Nielsen

Himmerland Boligforenings andel af Siloen kommer til at rumme 62 ungdoms- og 18 familieboliger.

Mens ungdomsboligerne får et bruttoareal på 50 kvadratmeter, bliver familieboligerne indrettet som to- og treværelses lejligheder på 63 til 115 kvadratmeter.

Der ud over omfatter Siloen 34 ejerlejligheder.

Efter planen vil byggeriet være indflytningsklart i forsommeren næste år.