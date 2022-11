Ina troede, det var nemt at udleje telte – det er det ikke

REBILD:Ina Grønhøj skal snart pakke sine telte ned, men om hun får lov til at sætte dem op igen til foråret, er uvist.

Behandlingstiden på at få de godkendelser, hun mangler for at kunne genåbne Grønhøjs Skovtelte, er nemlig usædvanlig lang i Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune. Lige nu strækker den sig over to år.

- Det er vanvittigt, at man ikke kan få lov til at udleje fem telte på sin egen grund. Men sådan er loven, siger Ina Grønhøj og henviser til landzonevejledningen under planloven.

Velvilje fra Rebild Kommune

Fordi Ina Grønhøj har planer om at udleje sine clamping-telte i mere end seks uger ad gangen, kræver det en udlejningstilladelse.

Den fik hun fra Plan- og Boligstyrelsen i april 2022, men den rækker kun ét år - og bruges i øvrigt som grundlag for at gå videre med de tilladelser, der skal være på plads, for at Rebild Kommune kan lovliggøre Grønhøjs Telte.

For at det kan lade sig gøre, skal der laves ny lokalplan, et kommuneplantillæg og hentes byggetilladelse. Blandt andet fordi markvejen til clamping-området er delt mellem Ina Grønhøj og naboens ejendom.

Siden 2020 har Ina Grønhøj haft clamping-telte på sin private grund. Det startede som et hobbyprojekt, men efterfølgende fik hun blod på tanden. Foto: Bente Poder

For Ina Grønhøj og hendes gæster er der heldigvis velvilje til projektet.

- Det er positivt, at Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune er gået med videre sagen. Det er jo noget, der kan styrke turismen i området, siger Ina Grønhøj.

- Men at få udlejningstilladelsen tog 13 måneder. Jeg forventer, det her kommer til at tage over to år.

For mange sager

Ina Grønhøjs forventninger til den lange behandlingstid kommer ikke ud af den blå luft. Det bekræfter Leon Sebbelin, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune.

- Lige nu tager det os faktisk to til to og et halvt år at behandle sådan nogle sager. Selvom vi har ansat flere hænder, får vi stadig mange ønsker og ideer til lokalplaner.

Under normale omstændigheder vil en anmodning som Ina Grønhøjs tage 9-12 måneder for Teknik- og Miljøudvalget at behandle, fortæller Leon Sebbelin.