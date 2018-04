Indbrud hos lægeklinik: Politihund opsnusede gerningsmand

SVENSTRUP: Lægerne i Svenstrup fik onsdag eftermiddag et noget uventet besøg af en indbrudstyv.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Alt i mens medarbejderne stadig var på arbejde fik en uønsket gæst åbnet den ellers låste skydedør op og gik ind på klinikken.

Der blev stjålet tre mobiltelefoner, en tegnebog, pandelampe, to stempler og to par solbriller. Da personalet fik øje på gerningsmanden, råbte de ham straks an og tilkaldte politiet i en fart.

I panik blev de fleste af tyvekosterne henkastet på en mark ved gerningsstedet. Men gerningsmanden kunne dog ikke undløbe politihundenes næser og blev hurtigt fundet.

Han var stadig i besiddelse af de resterende koster, og er nu sigtet for indbrud.