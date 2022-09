Indbrudstyv afsløret af DNA på kødøkse

AALBORG:En 57-årig mand må 20 dage ekstra i spjældet, efter at hans DNA blev fundet på en kødøkse, som han havde haft med i en taske ved et indbrud.

Det oplyser anklager Majbrit Bak, Nordjyllands Politi.

Manden havde i første omgang begået et indbrud i august 2019. Her kravlede han ind gennem et vindue til en lejlighed blot 85 meter fra, hvor han boede i Aalborg.

Under det indbrud havde han en kødøkse med sig i en taske. Efter at have stjålet en mobiltelefon forlod han lejligheden, men glemte i skyndingen sin taske og kødøksen.

Blot en uge efter begik han et nyt indbrud i nærområdet, men denne gang blev han anholdt, senere tiltalt og i juni 2020 idømt 30 dages fængsel for det sidste indbrud. Den dom har han så afsonet.

I forbindelse med efterforskningen af det indbrud blev der taget DNA på manden, og da der ved det første indbrud, hvor han altså glemte sin taske med kødøksen, var fundet DNA på både økse og taske, så bonnede DNA-prøven ud, så man også kunne knytte den 57-årige til indbruddet med den glemte taske og kødøksen.

- Der blev lavet yderligere DNA-undersøgelser, så man med en sikkerhed på en til en million kunne fastslå, at det var den 57-åriges DNA, der var fundet på den glemte taske og kødøksen, og derfor blev han også tiltalt for det indbrud. Det er det, som nu har udløst en tillægsstraf på 20 dages fængsel, forklarer en meget tilfreds anklager Majbrit Bak.

Med i dommen var også et par overtrædelser af ordensbekendtgørelsen - ting som har fundet sted i år, og som kom med i den samlede strafudmåling.

Den dømte nægtede, at kødøksen var hans, men erkendte, at tasken var hans, og at han havde været i lejligheden.

Den 57-årige er tidligere dømt for lignende kriminalitet, og retten valgte at tilsidesætte hans forklaring og blandt andet med DNA-beviset som årsag at følge anklagerens påstand om de 20 dages ekstra fængsel for indbruddet.

Den dom ankede den 57-årige på stedet.