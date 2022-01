Fanget af naboen efter indbrud: Nægter sig skyldig

AALBORG:Mandag aften var et par beboere hurtige, da de opdagede en mand luske rundt med lommelygte på førstesalen i nabohuset på Vitus Berings Vej i Aalborg.

De ringede til politiet og anmeldte det igangværende indbrud, hvorefter de holdt øje med gerningsmanden og tilbageholdt ham, indtil patruljen nåede frem.

Tirsdag eftermiddag blev gerningsmanden - en 29-årig mand fra lokalområdet, der i forvejen er kendt af politiet - fremstillet i grundlovsforhør. Her traf dommeren beslutning om varetægtsfængsling i fire uger.

- Han er sigtet for to indbrud. Mandag aften på Vitus Berings Vej og i weekenden på Knud Rasmussens vej. Begge gange har han skaffet sig adgang ved at knuse en rude, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Mens han ikke nåede at få noget med sig fra adressen på Vitus Berings Vej, fandt politiet smykker fra weekendens indbrud på mandens adresse. Han nægter dog, at de skulle stamme fra et indbrud. Værdien af smykkerne er ikke gjort op.

Han nægter sig også skyldig i indbruddet mandag aften. Her var forklaringen ifølge anklageren, at den 29-årige bare var ude at gå en tur.

Den sigtede har udbedt sig betænkningstid i forhold til at kærre afgørelsen om varetægtsfængsling.