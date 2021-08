Indlæggelser skifter karakter: Disse personer er nu indlagte med corona

NORDJYLLAND:Region Nordjylland placerer sig stadig i toppen, når det kommer til antal vaccinerede for coronavirus.

77,3 procent af den nordjyske befolkning har påbegyndt vaccination, hvor 73,9 procent er færdigvaccinerede. Det viser tal fra Statens Serum Institut tirsdag.

Det afspejler sig både i antallet af nye smittede, men også i indlagte med corona.

I regionen er der nu 11 indlagte, hvoraf ingen ligger på intensiv. Og skiftet i typer af patienter, der indlægges, oplever man også på Aalborg Universitetshospital, fortæller ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling, Michael-Dalager Pedersen.

Ændret aldersfordeling

Hvor det før var de ældre, der lå i sygesengene, er det nu i højere grad de yngre og uvaccinerede, fortæller Michael-Dalager Pedersen:

- Hen over sommeren har vi set en ændring i sammensætningen af de indlagte. I vinter var det primært ældre medborgere, men hen over sommeren og nu har der været en større andel af yngre uvaccinerede. Unge mennesker bliver også ramt af covid, så hvis man er ung og ikke vaccineret, så kan man blive syg og have behov for nogle dages indlæggelser. Det er det, vi har set nu her. Og så har vi også stadig enkelte ældre uvaccinerede.

Men der er også indlagte, som er vaccinerede, fortæller han.

- Jeg vil skyde på, at omkring en fjerdedel er vaccinerede, og det er så folk, der enten har en sygdom og en behandling, der gør, de måske ikke reagerer så godt på vaccinen, og der er også dem, som har levet livet farligt, selvom de var vaccinerede. Det vil sige, at de har været sammen med nogle, som har været smittet. For selvom man er vaccineret, skal man stadig prøve at undgå at være sammen med nogle, der er ramt af covid-19, siger han.

I skrivende stund er der fem indlagte på Aalborg Universitetshospital, hvoraf tre er dem er i alderen 35-50 år og de sidste to omkring 70 år.

Effekten af vaccinen oplevede Michael Dalager-Pedersen i den tidlige sommer, og den ændrede aldersfordeling giver for den ledende overlæge en klar indikation om, hvordan situationen havde set ud nu, hvis ikke så mange nordjyder havde taget imod to stik.

- Havde vi ikke haft vaccinerne nu her, og havde samfundet været helt åbent, så er jeg overbevist om, at vi havde haft mange ældre indlagt nu.

Og det ville langt højere grad også være billedet, når vi nåede ind i vinterhalvåret. Men der forventer overlægen lige nu ikke tilstande, som vi så det omkring og under anden nedlukning i vinter.

- Jeg forventer ikke nogen kæmpestor bølge på grund af immunitet gennem smittede og vaccinerede, men når vi åbner mere op, og vinteren kommer, så har corona nemmere ved at sprede sig, og jo flere der er vaccinerede, jo større en andel af vaccinerede vil også være indlagte over vinteren, siger han.

De, som er vaccinerede og har behov for indlæggelse, har ifølge Michael Dalager-Pedersen været mindre syge og haft en kortere indlæggesestid end dem, der er indlagt med coronavirus uden at være vaccineret.