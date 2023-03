Veninder samler ind til operation: Pengene vælter ind

VODSKOV:Frivillige bidrag skal redde 31-årige Kristina Rosenmeyer Hansen fra et liv i sengen. Tre af hendes veninder skød en indsamling i gang på Facebook 28. februar, og pengene er væltet ind.

De behandlinger, som Kristina skal have i udlandet, fordi de ikke er godkendt i Danmark, koster 400.000 kr. Indsamlingen er allerede langt over halvvejs, da den i weekenden nåede op på 240.000 kr.

- Det er helt vildt. Indsamlingen fik en helt fantastisk start, siger Kristina Rosenmeyer Hansen.

- Det er også hårdt, fordi der kommer så mange kommentarer og søde beskeder. Jeg gør alt for at svare alle, for jeg vil gerne vise min taknemmelighed. Men jeg kan ikke skrive til alle, erkender hun.

Tidligst midt i maj

Kristina lider af ME, også kendt som kronisk træthedssyndrom, og har flere beslægtede diagnoser. Lidelser, der i Danmark behandles med genoptræning og psykologsamtaler, som ikke har hjulpet, men tværtimod forværret Kristinas helbred.

Kristina Rosenmeyer Hansen. Privatfoto

Hendes tilstand er blevet forringet yderligere det sidste halve år, og i øjeblikket er hun stort set sengeliggende døgnet rundt.

Hvis indsamlingen fortsætter i samme tempo, er de 400.000 kr. snart nået. Kristina kan dog ikke nødvendigvis blive opereret dagen efter.

- Jeg fik en akut operation for halvanden måned siden, og lægerne anbefaler, at vente nogle måneder, så det kan tidligst blive midt i maj, forklarer Kristina.

Vil have den gamle Kristina tilbage

Indsamlingen drives af Kristinas veninder, Anne Bak Pedersen, Julie Winther og Ditte Maria Richter Sparre. De er også dybt taknemmelige, og sender en Facebook-hilsen både til bidragyderne og til Kristina:

- Du er det mest fantastiske menneske. Du gav altid alle folk et smil på læben med dine gode humor. Vores daglige FaceTime-opkald er et af mine største højdepunkter på dagen. Du betyder så meget for mig og for alle dine andre skønne veninder. TAK til alle, der donerer, det er mere end vi turde håbe på. Det betyder alt, at I er med til at hjælpe vores veninde på vej tilbage til hendes gamle jeg, skriver Anne Bak Pedersen i et opslag på Facebooksiden, Kristinas Indsamling.

Veninderne oplyser på Facebook, at indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.