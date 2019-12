Indsats for kontanthjælpsmodtagere skuffer

AALBORG:Enhedslisten i Aalborg Byråd er ikke imponerede over Aalborg Kommunes særlige indsats for borgere, der har været på kontanthjælp i fem år eller mere.

Siden 2017 har kommunen været med i et projekt, der hedder ”Flere skal med”, men ifølge en ny evaluering er 54 procent af de 1220 borgere, som har været med, fortsat på kontanthjælp, uddannelsesydelse eller integrationsydelse.

- Jeg synes, det er trist og skuffende, at 54 procent stadig er i kontanthjælpssystemet efter to år. Enhedslisten har peget på behovet for at gøre en større indsats på området i mange år, for det har jo aldrig været meningen, at kontanthjælp skal være en varig ydelse, siger gruppeformand Per Clausen (EL).

Han har forståelse for, at det ikke er helt let at hjælpe folk, der har været væk længe, tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor mener han, at projektet også burde have haft fokus på at visitere flere til fleksjob, ressourceforløb, revalidering eller førtidspension.

- Men det ser desværre ud til, at det eneste, man har været interesseret i, er at folk kommer i arbejde. Så at få dem over på andre ydelser har ikke været nogen prioritet, mener Per Clausen.

Flere i Job har fået støtte fra statspuljemidlerne, og Aalborg Kommune har netop søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering om 3, 5 mio. kroner til en lignende projekt, nemlig ”Flere skal med 2”.

- Det ensidige fokus fastholdes desværre de nye projekt, og derfor frygter jeg, at vi stadig vil se mennesker blive fastholdt i kontanthjælpssystemet i årevis, selv om de burde have været visiteret til en anden ydelse eller indsats. Dette understreger behovet for den udredningsgaranti, som Enhedslisten flere gange har foreslået både lokalt i Aalborg og på landsplan, understreger Per Clausen.