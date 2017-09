Indsatsleder efter udrykning: Tænk jer om

STORVORDE: Bil i vand og mennesker i fare. Den melding fik Nordjyllands Beredskab klokken 08.01 torsdag morgen via 112.

Seks udrykningskøretøjer blev sendt mod Nørkærsvej i Storvorde, hvor en kvinde og to-tre børn angiveligt skulle sidde i en bil omgivet af vand.

Da Nordjyllands Beredskab nåede frem til Nørkærsvej var der ganske rigtigt en viadukt, hvor der stod en del vand. Til gengæld var der ingen bil.

- Vi må jo konstatere, at der næppe har været tale om akut livsfare, siger indsatsleder Bent Pedersen, som ikke vil klandre den kvindelige bilist for at ringe, men alligevel vil bede borgerne om lige at tænke sig om en ekstra gang, inden man ringer 112.

I situationen blev der både rekvireret mandskab fra Aalborg og Mou, og der blev tilkaldt dykkere.

- Når der bliver ringet 112, gør vi alt, hvad vi kan for at redde menneskeliv. I det her tilfælde sendte vi seks køretøjer i fuld udrykning. Det er også til fare for redningsmandskabet og de øvrige trafikanter, siger Bent Pedersen.

- Det vil være en god idé lige at overveje, om der er brug for blå blink, eller om det i stedet er borgerens eget ansvar. Borgerne skal kunne klare sig selv et stykke ad vejen, så det kan være smart lige at vende skråen en ekstra gang, før man griber telefonen, siger Bent Pedersen.

Indsatslederen understreger, at der ikke er et stort problem med folk, der ringer 112 uden grund.