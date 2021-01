Indsatsleder kørte galt under udrykning

AALBORG:Nordjyllands Beredskab rykkede lørdag eftermiddag ud på grund af et opkald til alarmcentralen, som senere skulle vise sig ikke at kræve en indsats fra beredskabets side.

Men det kan alligevel have konsekvenser, når der rykkes ud med sirener og blå blink.

For i krydset Over Kæret og Stjernevej i Aalborg blev indsatslederen involveret i et trafikuheld.

- Under udrykning ramte han først en personbil i lyskrydset og røg derefter over i en lille lastbil, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

En politipatrulje blev tilkaldt, men sidst på eftermiddagen lørdag havde vagtchefen ikke nærmere detaljer om, hvordan uheldet kunne ske. Dog kunne han konstatere, at ingen personer kom noget til. Der var kun tale om mindre, materielle skader.