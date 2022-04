Brand i komfur spredte sig i studiebolig: Indsatsleder har en vigtig opfordring

AALBORG:En ung kvinde må se sig efter en ny bolig og samtidig sande konsekvenserne ved ikke at have en indboforsikring, efter hendes lejlighed brændte tirsdag aften på Stjernepladsen ved Østre Havn i Aalborg.

Det var kvinden selv, der alarmerede beredskabet, da en ild i komfuret spredte sig til køkkenet i studieboligen på sjette etage.

Lejligheden blev røg- og sodskadet i sådan en grad, at den ikke er beboelig i lang tid, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Anders Brosbøl.

- Den er helt sort, siger han.

Beredskabet satte hurtigt røddykkere ind i bygningen og fik slukket branden, som ikke nåede at sprede sig til nogen af de andre lejligheder.

Foto: Jan Pedersen

Alle beboerne var ude af bygningen, da beredskabet nåede frem til adressen, og ingen kom til skade under branden. Det gælder også den kvindelige beboer, der nu bliver genhuset hos sin familie.

- Opfodringen her er, at man skal huske at have en indboforsikring, ligegyldigt om man er ung, gammel, studerende eller andet. For man har ikke noget indbo bagefter, hvis man ikke har en forsikring, siger Anders Brosbøl.

På samme etage, som den nu udbrændte lejlighed, ligger 11 andre lejligheder. Seks af dem bliver nu gennemgået af skadeservice i forhold til røgskade, men fejler ikke umiddelbart noget, fortæller indsatslederen.

- De skal kun udluftes, og det er så skadeservice, der står for at hjælpe dem i land med det og tjekke op på, at der ikke er sket noget med deres lejligheder, siger han.

Brand i studiebolig