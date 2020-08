Indsatsleder: Naboer bestod brandmandseksamen

ULSTED:Indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab var søndag aften fuld af lovord for den indsats, to naboer leverede søndag aften, hvor de i fællesskab forhindrede den enes hus i at brænde ned.

Med hver sin vandslange lykkedes det dem at slukke de flammer, der havde grebet fat i hjørnet af den enes hus på Stadionvej i Ulsted.

- De gjorde det så godt, at ilden stort set var slukket, da vi kom. De har bestået brandmandseksamen begge to, lød det anerkendende fra indsatslederen.

Bag den muntre bemærkning ligger den alvorlige historie, at branden kunne have fået et helt andet og langt mere alvorligt udfald. Husejeren, som tidligere søndag havde arbejdet med en ukrudtsbrænder ved et udhus, opdagede pludselig søndag aften, at gløder havde ulmet og udviklet sig til flammer, der havde grebet fat i mandens hus.

- Ilden tog hurtigt fat i et hjørne af hans tag, men han er så heldig, at han har gode naboer. Så mens han forsøgte at slukke ilden indefra med sin vandslange, brugte naboen sin haveslange på at slukke ilden udvendigt, fortæller Søren Korsgaard, der er fuld af lovord for den hjælp, beredskabet fik.

- Deres indsats var uvurderlig, for ellers var bygningen røget. Det er der ingen tvivl om, for der var klare flammer op gennem taget, siger indsatslederen.

Ifølge ham kan husejeren blive boende i sit hus, men branden koster et nyt tag.

Det er langt fra første gang, at ukrudtsbrændere er skyld i husbrande.

- Man skal bruge dem med forsigtighed. Det er gentagne gange, vi siger det, og nogen opdager det på den måde, konstaterer Søren Korsgaard.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Bent Højgaard, at der bliver skrevet en brandsag på hændelsen, og at husejeren - trods den fine efterfølgende indsats - kan se frem til en bøde for overtrædelse af beredskabsloven.