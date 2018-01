Ineffektive Pirates skuffede

ISHOCKEY: 1972 tilskuere gik skuffede hjem fra Gigantium Isarena, da Aalborg Pirates søndag havde besøg af Rødovre.

Trods solid dominans af hjemmeholdet gennem 60 minutter, løb gæsterne med en 2-1-sejr.

Aalborg Pirates tog dirigentstokken fra første minut, men det kneb med af få sat de sidste kombinationer ordentligt sammen, så chancerne blev store nok. I stedet kom Rødovre bedre med mod slutningen af første periode og havde et par artige chancer for at komme foran.

Foran kom Rødovre netop blot to minutter inde i anden periode, da Anders Schultz fik en friløber og satte pucken under Tadeas Galansky med baghånden til 0-1.

Det var måske den rette benzin på piratskuden, for siden overtog Brandon Reids tropper igen det hele. Den fortjente udligning kom midtvejs i perioden, da Christoffer Frederiksens slagskud endte hos Julian Jakobsen, der smart spillede på tværs til en fri Mikkel Højberg.

Tredje periode bød på mere Pirates-dominans, men det blev ofte for ineffektivt. I stedet scorede Rødovre sejrsmålet, da Julian Jakobsen blev udvist i slutfasen. Morten Andreasen slog til i Rødovres powerplay.