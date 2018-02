Influenza er i fremmarch

NORDJYLLAND: Feber, ondt i hovedet, ømme muskler og led. Influenzaen er i fremmarch, viser tal fra Statens Serum Institut. Især B-typen - den middelkraftige version, der dukker op hvert fjerde eller femte år.

I sidste uge påviste Klinisk Mikrobiologi ved Aalborg Universitetshospital influenza B hos over hver tredje patient, der blev testet for sygdommen. Tager man hele influenzasæsonen fra oktober og frem til nu, gjaldt det kun hver ottende.

- Der er influenza i omløb og tegn på, at mere vil komme i omløb. Det kan man se på stigningen i antallet af patienter, der får påvist influenza på hospitalet, uddyber overlæge ved Statens Serum Institut Tyra Krause.

Beskeden stigning

Hos de nordjyske vagtlæger har udviklingen i antallet af patienter med influenza indtil videre været beskeden. Et billede, overlægen genkender.

- Stigningen er ikke slået så meget igennem i samfundet. Det er ikke sådan, at lægerne i sidste uge blev væltet omkuld af patienter med influenzasymptomer. Men der er noget under opsejling, så det kan hurtigt ændre sig.

Denne uges udvikling har Statens Serum Institut endnu ikke tal for. Men hos Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland bekræfter formanden, Annemette Alstrup, at noget er under opsejling.

- Influenzahyppigheden er temmelig stigende. Det er ikke noget, jeg vil kalde en epidemi, men de fleste, der kommer med luftvejssymptomer i øjeblikket, har influenza. Især kommer der mange børn og yngre voksne, fortæller hun.

Den nordjyske PLO-formand råder til, at man går til lægen, hvis man har mistanke om lungebetændelse, har åndenød, tiltagende hoste, vedblivende feber, er sløv, slap eller har kvalme. Ikke fordi lægen kan gøre så meget ved influenza, men for at udelukke andre sygdomme. Ikke mindst meningitis (hjernehindebetændelse). En sygdom, der kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer.