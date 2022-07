Infotavler risikerer at distrahere bilister

AALBORG:Langs seks af Aalborgs indfaldsveje står seks elektroniske informationstavler og reklamerer for, hvad der foregår i det aalborgensiske kulturliv. Mange tænker nok ikke så meget over dem, når de først er kørt forbi dem. Men det gør Michael Levisen Nielsen, der udover at være trafikant i Aalborg, har en særlig interesse for trafiksikkerhed.

- Flere af de reklamer, der kører, har utroligt mange tegn og symboler på sig. Det gør det svært for trafikanten at afkode, hvad der står. Der er meget, der distraherer trafikanterne i forvejen, og ulykker sker jo, når man bliver distraheret, siger han.

Michael Levisen Nielsen bruger ofte cyklen til at komme rundt i byen. Cyklens lavere tempo er da også en af grundene til, at han har fået øje på infotavlerne.

Reglerne i forhold til tavlerne er sparsomme. Derfor har Vejdirektoratet, som svar på efterspørgsel, udstukket en vejledning for, hvordan man skal håndtere de her reklamer.

I forhold til reklamens indhold anbefaler direktoratet, at man holder reklamen simpel. Både i forhold til informationer, mens også rent grafisk. Det anbefales, at man ikke overskrider otte ord, symboler eller talkombinationer.

- Den vildeste, jeg har set, havde otte gange så mange tegn som anbefalet. Det er helt fint, at Aalborg Kommune gerne vil støtte kulturlivet på den her måde, men så burde de bruges på den måde som Vejdirektoratet anbefaler, fastslår Michael Levisen Nielsen.

Han tror på, at man godt kan begrænse billeder og tegn på reklamerne.

- Det burde bare være en smagsprøve, der gjorde opmærksom på de her events, og så må man ligesom opsøge mere information, hvis det fanger en. Det er vigtigt at holde fast i trafiksikkerheden, for der er for mange konsekvenser, når det går galt, siger han.

Trafikstyrelsen anbefaler egentligt, at man holder sig til et budskab per reklame. Privatfoto: Michael Levisen Nielsen

Aalborg Events står for alt eventrelateret til Aalborg Kommune og dermed også informationstavlerne. Her mener man dog ikke, at tavlerne går på kompromis med trafiksikkerheden.

- Politiet har været inde over og godkende de her standere, da de blev sat op. De gav et krav om, at man ikke må have video og bad om, at vi flyttede nogle af standerne til mindre trafikerede steder. Hvis de var til fare for trafiksikkerheden, ville de altså ikke være blevet godkendt, ligesom godkendelsen også ville være blevet trukket tilbage, hvis de var, siger Keld Rud Nielsen, der er projektmedarbejder ved Aalborg Events.

Ifølge ham er vejledningen omkring simpel reklamedesign mere henvendt til kulturstederne, der laver reklamerne, end det er til kommunen.

- Det handler mere om, at det ikke giver mening at lave et kompliceret layout. Hvis der sker for meget på tavlen, vil langt de fleste automatisk lade være med at læse, fordi det ville være for distraherende, siger han.