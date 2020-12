Ingen åbne toiletter på lystbådehavn

EGENSE:De to offentlige toiletter på Egense Havn er blevet låst for vinteren, og hvordan og hvornår de kommer til at åbne igen, er et åbent spørgsmål - tilskud til driften af toiletterne har nemlig indtil nu været en del af det lokaletilskud, klubben har fået fra Aalborg Kommune, men som Folkeoplysningsudvalget har besluttet at tage fra klubben.

Foto: Martin Damgård

Indtil videre er det Aalborg Kommune, der vil stå for driften, men som det kan læses på opslaget, så er der altså låst af, og på den måde blevet det første håndgribelige offer i sagen mellem klubben og kommunen, der udspringer af en længere strid mellem em del af klubbens medemmer og bestyrelsen.

Samtidig er klubhuset blevet låst af. Bestyrelsen skriver på hjemmesiden og i et opslag på huset, at det er på grund af coronasituationen. Det falder sammen med, at man har skiftet låsene på klubhuset, så lige p.t. er det ikke muligt at træde af på naturens vegne på havnen, medmindre man er sammen med et medlem, der har fået en ny nøgle til klubhuset.

Årsagen til, at låsene skal skiftes, er at klubbens hidtidige elektroniske låsesystem med nøglebrikker er løbet ind i et problem: Den ikke længere helt nye pc, der styrer systemet, er brudt ned, og klubben har opgivet at få den til at køre igen, oplyser formand Hans-Jørgen Thrysøe.

Med sig til de evige elektronikjagtmarker har den taget det program, man bruger til at kode nøgler og adgange med, og en ny computer og licens vil koste omkring 50.000 kroner; derfor har klubbens bestyrelse valgt at skifte låsene til en analog løsning med nøgler. Det koster klubben omkring 20.000 kroner, siger formanden.

Foto: Martin Damgård

Så indtil videre er man er i stedet henvist til at bruge toiletterne på færgehavnen, som kommunen også henviser til på de sedler, der er sat op på dørene.