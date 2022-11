Ingen hjælp til Kontiki Bar

AALBORG:Kontiki Bar i Ågade skal fortsat lukke senest klokken 24.

Selvom indehaver Tina Kürstein har klaget over bevillingsnævnets afslag på en ansøgning om at holde åbent til 03, fastholder byrådet i Aalborg nemlig, at det er sådan det skal være.

- Baggrunden er blandt andet, Kontiki Bar ikke har haft 03-bevilling tidligere, og at vi i bevillingsnævnet forsøger at begrænse de sene bevillinger til en bestemt zone i byen, forklarer borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han peger desuden på, at værtshuset ligger i stueetagen i en beboelsesejendom, og derfor er det ikke et godt sted at tillade udskænkning til klokken 03 om natten.

Og den fortolkning er resten af byrådet tilsyneladende enig i. Der var i hvert fald ikke en eneste bemærkning til sagen, da den for kort tid siden blev behandlet i byrådet.

Klagen havnede oprindeligt i byrådet, da indehaveren af det mere end 45 år gamle værtshus klagede over bevillingsnævnets afslag - blandt andet fordi hun finder det konkurrenceforvridende i forhold til andre værtshuse i området.