Hvil i fred i Aalborg Krematorium: Prisvindende løsning sikrer, at kister ikke forveksles

AALBORG:Nu er det slut med proppede kølerum og kister i mellemgangene i krematoriet på Østre Kirkegård i Aalborg.

Sammen med sine kollegaer har Jerrik Bisgaard, som har ansvaret for krematoriet på Østre Kirkegård og er tekniker fra Byer og Natur i Aalborg Kommune, udtænkt et nyt logistiksystem, som ved få tryk og en stregkodescanning kan placere eller hente kister i det nye kølerum i kælderen. Foruden at give plads til 76 flere kister, hjælper systemet med at håndtere kisterne, så riskoen for fejl nedsættes.

Den nytænkende løsning blev onsdag belønnet med årets udviklingspris på 5000 kroner fra KEF, som er en forening for kommunal drift og service.

- De 5000 kroner er jo lidt en symbolsk belønning. Det er mere prisen, der betyder noget for os. Det er jo en voldsom anerkendelse, siger Jerrik Bisgaard.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen, glæder sig også over den innovative løsning.

- Det er jo fantastisk at se vores medarbejdere forfølge de idéer, de får, og udvikle sådan en løsning helt fra bunden. Her på krematoriet har de turdet udfordre status quo og få det bedste ud af de rammer, der er blevet givet, siger han i en pressemeddelelse.

Onsdag modtog Aalborg Kommune en udviklingspris for logistiksystemet i krematoriet på Østre Kirkegård. Yderst til højre står Jerrik Bisgaard, som har udtænkt løsningen. Foto: Aalborg Kommune

Flere vil kremeres

Det var Jerrik Bisgaard, der fik ideen til endnu et kølerum. Før var der kun et enkelt kølerum i overetagen, som var langt fra tilstrækkelig stort i forhold til antallet af kister, der skulle kremeres. Skulle man have fat i en enkel kiste, var der sommetider tre andre, der først skulle flyttes.

- Der er sådan nogle spidsbelastningsperioder, og der oplevede vi, at der slet slet ikke var plads til kisterne i kølerummet. Vi måtte stille dem i mellemgangene, og det duer bare ikke, siger han.

Oven i den manglende plads, stiger procenten af folk, som ønsker at blive kremeret, når de går bort, hvilket ifølge Jerrik Bisgaard lægger yderligere pres på krematoriet.

- Jo flere der skal kremeres, jo flere kister kommer der i krematoriet. Det lægger et større og større pres på krematoriet, også i forhold til håndteringen af kister, fastslår han og tilføjer, at den øgede tilflytning til Aalborg Kommune også spiller ind.

- Når man vækster, er der teoretisk set også flere, der kan dø. Så det ene med det andet gør, at vi får flere og flere, der skal kremeres, og så var det kølerum bare for småt, siger han.

Kremeringer i Aalborg Flere og flere vælger at blive kremeret. For Aalborg Kommune ser udvikling sådan ud: I år 2000: 1693 personer I år 2005: 1921 personer I år 2010: 2228 personer I år 2015: 2588 personer I år 2020: 2688 personer Kilde: Danske Krematoriers Landsforening VIS MERE

Stregkoder og scanningssystemer

Derfor besluttede Jerrik Bisgaard sig for nogle år siden at kigge nærmere på problematikken.

Det var ikke tilladt at bygge på kirkegården og heller ikke at lave en tilbygning til det eksisterende krematorium på grund af arkitekturen. Men så kom han i tanke om kælderrummene under krematoriet.

- Det var også fint, men de var jo ikke meget ved. For hvordan skulle vi få kisterne ned i kælderen og op igen, når de skulle bruges, spurgte han sig selv.

Han begyndte derfor at tænke over et logistiksystem, som kunne hjælpe med at håndtere kisterne, så det blev muligt at indrette kølerum i underetagen. Tanken blev til virkelighed, og i slutningen af 2019 stod systemet færdigt, i 2020 blev anlægget implementeret og krematoriet opgraderet, og i dag fungerer det helt, som det skal, efter en indkøringsperiode.

Jerrik Bisgaard fortæller, at når krematoriet modtager en kiste, bliver der oprettet en sag og udprintet en stregkode, som indeholder de oplysninger, der skal til, så det er helt klart, hvem der er i kisten, og hvad der skal ske med den.

- Den stregkode tildeler også nogle pladser rundt omkring i vores krematorium blandt andet i vores kølerum. Så kører vi kisten til en indsætningslue og kører kisten ind i en elevator og scanner stregkoden. Så forsvinder kisten og bliver placeret på en reol nede i kælderen. Fuldstændig automatisk, siger han.

Det hele er monitoreret med otte kameraer, og når kisten igen skal op fra kælderen, bruges stregkoden, og den samme kiste kommer op igen.

Otte kameraer overvåger hele processen. Foto: Aalborg Kommune

Mindre risiko for fejl

Udover at der nu er god plads til alle de kister, der kommer, har det nye system flere fordele.

Fordi det hele kører automatisk, undgår medarbejderne mange træk, skub og vrid. Af samme årsag slipper de for at skal ind og ud af kølerummene og veksle mellem at være i fire grader i kulden til 25 grader i stuetemperatur.

- Det er ikke særlig sundt for nogen at rende ind og ud sådan der en hel dag. Det er nu blevet elimineret, siger Jerrik Bisgaard.

Ifølge ham er systemet desuden noget mere sikkert, end hvis kisterne håndteres manuelt. Stregkoderne sikrer, at det er den rigtige kiste, som logistiksystemet kommer op med.

- Sådan et stregkodesystem er alt andet lige mere pålideligt end et menneske. Det laver aldrig fejl. Så er det kun, hvis mennesket fodrer det med fejl, men selve systemet laver aldrig fejl.

Det er vigtigt på en arbejdsplads, hvor det er afgørende, at der ikke sker fejl, og det giver derfor også medarbejderne mere ro i maven.

- Vores krematører har fået den sikkerhed, at det spiller og kører for dem. Når der står kister over det hele, som der gjorde før, skal man holde tungen lige i munden og være meget opmærksom på ikke at begå en fejl. For det må man bare ikke, påpeger Jerrik Bisgaard.

- Jo mere travlt der bliver, og jo mindre plads der er, jo større er risikoen for, at der opstår fejl. Vi er jo mennesker. Den bekymring har vi ikke mere, siger han.

Jerrik Bisgaard ved ikke, om flere krematorier vil tage systemet, som lige nu er det eneste af sin slags i landet, til sig. Selvom flere gerne vil komme forbi og se systemet, forhindrer corona-situationen, at det kan lade sig gøre lige nu.