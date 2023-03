Ingen problemer på liebhavermarkedet: Rumskibet solgt efter tre dage

NIBE:Inflation, stigende renter og dyrere energi har sat boligmarkedet i bakgear.

Men huse kan stadig sælges, og nogen også på kort tid.

Således tog det ikke lang tid at få solgt en af Nordjyllands dyreste boliger - nemlig huset, der er bedre kendt som "Rumskibet i Nibe".

For selvom udbudsprisen på 14.3 millioner var i den højeste ende, så tog det bare tre dage at få solgt villaen på Godenshøj i Nibe.

- Det gik rigtig stærkt. Vi havde en fremvisning, og der blev køberne så begejstrede, at de slog til med det samme. Det gik virkelig stærkt, fortæller Jette Goddiksen, indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen.

Men helt chokeret er hun dog ikke.

- Liebhavermarkedet kører ufortrødent videre. Her er køberne ikke så påvirkede af stigende renter. De har pengene, og ser de deres drømmehus, så slår de til, siger Jette Goddiksen.

To elevatorer sørger for adgang til garage og værksted i kælderen. Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Hvem der har købt huset er uvist, men formentlig er der tale om en, der er glad for biler.

For villaen har nemlig særdels gode forhold for køretøjer.

I garagen - selvfølgelig med indlagt varme - er der dels plads til fem biler, dels et værksted.

Det er usædvanligt, men det mest bemærkelsesværdige er dog adgangen til garagen. Bil og fører kommer nemlig ned i kældergaragen med en af de to bil-elevatorer.

Bortset fra prisen er det 276 kvm store hus dog også ganske attraktivt.

Udsigten byder på uspoleret udsigt over Limfjorden, på lune dage er der mulighed for at tage en dukkert i poolen, og bagefter kan der hentes en flaske hvidvin i husets vinkælder.

I alt er kælderen på 239 kvadratmeter og har også plads til et fitnessrum.

I daglig tale bliver huset også kaldt "Rumskibet i Nibe", og de tekniske løsninger er næsten også som taget ud af en science fiction-film. Huset har mange luksuriøse specialløsninger med glasvægge, meget høje gulv-til-loft-døre med stanggreb og rullelåse, CNC-drejede indbygningsspots i alle lofter og LED-kantlys langs lofter i entré, stue og køkken.