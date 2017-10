Ingen skal sidde alene til jul

AALBORG: Det skal være, som det plejer.

Et træ fyldt med julelys. Gaver til alle og julemusik. Middagen er traditionel og hjemmelavet. Den største forskel på den juleaften, familien Bakgaard planlægger i år og den, de har haft de foregående år, er gæsterne. Vejgaard-familien som består af Trine, Henrik og deres to drenge på otte og 11 år har skrevet et opslag på Facebook, hvor de inviterer 50 - for dem endnu ukendte mennesker - til at komme og holde jul med dem.

Læs hele historien på aalborgnu.dk