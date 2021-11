Ingen testkø - afvist alligevel

AALBORG:Ingen kø foran corona-testcenteret ved Sygehus Syd og et ukendt antal podere, der stadig stod klar til at stikke en vatpind i halsen og PCR-teste borgerne.

Alligevel måtte Mogens Jørgensen fra Aalborg fredag omkring klokken 17.30 gå fra Sygehus Syd med uforrettet sag efter at være blevet afvist af en af de tre vagter på stedet. Netop i dag var tidsbestilling nemlig blevet en obligatorisk del af testproceduren - også selvom der altså tilsyneladende var kapacitet til at tage ham ind. Det undrer han sig en hel del over.

- Jeg synes, at det er ressourcespild, og det viser den her mangel på fleksibilitet i det offentlige, som ville kunne få tingene til at lykkedes. Jeg fik bare at vide, at sådan er reglerne, fortæller Mogens Jørgensen.

- Det er jo ikke fordi jeg er imod, at vi skal testes eller vil snyde foran. Jeg havde også accepteret, hvis der havde været kø og jeg havde fået at vide, at jeg lige måtte gå til side, indtil alle som havde booket tid, var kommet igennem. Men jeg synes, at det er latterligt at blive afvist, når der ikke er eneste i kø, og der stadig er personale på arbejde, siger Mogens Jørgensen, der ikke fik meget ud af at forsøge at booke en tid.

- Der kunne jeg først få tid på mandag, konstaterer han.

Sådan er reglerne

Hos Region Nordjylland kan kontorchef Jacob Bertramsen kun gentage vagtens ord.

- Det er sådan, reglerne er. Så på den måde er det gået helt efter bogen, siger kontorchefen, der ikke vil udtale sig om, hvorvidt Mogens Jørgensen kunne være gledet igennem systemet uden at kaste grus i regionens bookingsystem.

- Det lyder ikke til, at der har været tryk på testcenteret på det pågældende tidspunkt, men jeg vil også lige sige, at selvom teltet foran Sygehus Syd ser kæmpestort ud, så er det altså sjældent på fuld kapacitet. Og hvis vi tidligere på dagen har vurderet, at der ikke er det store tryk på, er der måske blevet flyttet podere til andre teststeder, hvor der har været mere travlt.

Jacob Bertramsen fortæller, at man er i fuld gang med at nedgradere testkapaciteten foran Sygehus Syd. Fremover skal testcenteret, der fredag åbnede i Vejgaard, sammen med det center, der mandag åbner i Nørresundby, stå for størstedelen af testene i og omkring Aalborg. Sygehus Syd skal primært tage sig af at teste sundhedspersonale.

Kontorchefen bekræfter, at ventetiden de seneste dage er steget i takt med at smittetrykket er steget og kravet om coronapas er blevet genindført.

- Men i kraft af, at vi opskalerer en lille smule i forhold til PCR-test, mens Falck fordobler deres kapacitet over den kommende tid, så bør ventetiden kun være en forbigående udfordring, vurderer han.

Tager en kviktest

Selvom mens det altså ikke lykkedes Mogens Jørgensen - der i øvrigt blev vaccineret torsdag og tidligere har haft coronapas efter at være blevet smittet - at blive testet fredag, satser han på, at en tur omkring Gammeltorv lørdag vil løse problemet med en kviktest.

- Jeg skal nok klare mig. Og ellers må jeg jo lade være med at tage ud at spise i weekenden. Men jeg synes, at systemet er til grin, når man har mandskab stående klar til at teste, men alligevel afviser folk, fordi de ikke har bestilt tid.