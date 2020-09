Ingen vild fest i Gaden aftenen før opholdsforbud

AALBORG:Fra klokken 22 lørdag aften er der - midlertidigt - forbud mod at opholde sig i Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes Gård i Aalborg, ligesom barer og restauranter skal lukke.

Med andre ord: Fredag aften var sidste chance for at feste igennem i denne omgang. Så spørgsmålet er, om det blev en vild fest i Aalborgs forlystelsesgade?

Nej, lyder det overbevisende fra vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

- Alle har opført sig rigtig pænt både udenfor i gaden og inde på værtshusene, konstaterer han.

Men fortsatte festen så til den lyse morgen? Øh, nej...

- Klokken godt to var Gaden faktisk tom. Vi har heller ingen i detentionen, siger Bruno Brix.

Nordjyllands Politi har patruljer i det nordjyske natteliv for at holde øje med, om folk kan feste uden at skabe større risiko for spredning af coronavirus. Og netop smitterisikoen er årsag til, at der fra lørdag klokken 22 gælder restriktioner for alle barer og restauranter i landet om at lukke.

Det har fået Nordjyllands Politi til at indføre et tidsbegrænset og periodevist opholdsforbud i Gaden, og der bliver holdt øje med, om det bliver overholdt:

- Vi har meget fokus på det, og der bliver sat patruljer af til at køre tilsyn, så vi er sikre på, at der ikke kommer nogle af disse overtrædelser, siger Bruno Brix.