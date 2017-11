International anerkendelse til Kunsten

AALBORG: Hvordan er man et museum uden en bygning? Det måtte Kunsten i Aalborg finde ud af, da museets bygning i 2014-16 måtte lukke i forbindelse med en stor restaurering. Løsningen blev konceptet "Kunsten to go", der i sidste uge vandt international hæder ved en stor, international konference i Los Angeles.

Blandt de mange idéer, som blev til virkelighed var udstillinger i private hjem, en dokumentar med DR, kunstinstallationer på festivaler, overtagelse af byrum, heriblandt Aalborg Banegård, og besøg på mere end 80 skoler med originale kunstværker er bare nogle af de aktiviteter kunstmuseet Kunsten kastede sig ud i. Men er det virkelig noget, der vækker nysgerrigheden hos museer i storbyer som Paris, Los Angeles og London?

Det må det siges at have gjort, da Kunsten fik tildelt andenpladsen i kategorien "Best Branding Campaign" - den bedste kampagne med fokus på branding - kun overgået af The San Francisco Museum of Modern Art. Det skete til konferencen "Communicating the Museum", der med årets tema ‘Museums Beyond Walls’ havde modtaget 82 konkurrencebidrag fra 66 forskellige institutioner i 17 forskellige lande.

- Når hele verden kigger mod Aalborg og Kunsten efter inspiration gør det mig utrolig stolt. Vi har formået at være banebrydende og skabe noget som store museer rundt om i verden stræber efter, siger Kunstens direktør, Gitte Ørskou.

Konceptet blev udviklet af hele personalegruppen, som lagde hovederne i blød for at tænke museet ud af boksen. Det betød også, at museet indgik i nogle helt nye partnerskaber med for eksempel musikfestivaler, biblioteker, undervisere og mange andre.

Kunsten to go som DNA

Selve konceptet om at være “to go" og arbejde udadvendt er noget, som Kunsten har taget til sig i højere grad efter genåbningen i 2016. Der eksperimenteres i højere grad i mødet med publikum. Det kommer for eksempel til udtryk i Kunst-Lab, der er et tilbud hver weekend til børnefamilier.

Et andet eksempel er Kunsten Summer Lounge, hvor der hver onsdag hele sommeren var musik, mad, kunst og ikke mindst mødet mellem mennesker og museet. Det en stor succes med op til 500 gæster hver onsdag.

- At vi skal være modige, aktivistiske, nærværende og engagerende er helt naturligt blevet en del af den måde, vi tænker på i vores arbejde med udstillinger og aktiviteter på museet. Det er blevet en del af vores DNA, fortæller Gitte Ørskou.