Internationalt arrangement på nettet i stedet for Aalborg Pride

AALBORG:Der bliver ingen farverig pridefest i Aalborg i år. Aalborg Pride, der skulle have fundet sted 11. juli, bliver i stedet afløst af et internationalt pride-arrangement på nettet: Pride Stars.

Pride Stars er normalt et fysisk arrangement med scenshows, fortæller bestyrelsen i Aalborg Pride i en pressemeddelelse, men i år er showet ændret til en onlineversion med navnet Pride Stars Homeedition.

Torsdag 23. april åbnes der online for udvælgelsen af 10 deltagere, og alle i Danmark har mulighed for at deltage ved at indsende en auditionvideo, lyder det i pressemeddelelsen.

Oplysninger om talentshowet bliver torsdag 23. april offentliggjort på www.aalborgpride.dk og på www.pridestars.com

Den internationale finale finder sted i november.