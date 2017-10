Intet spor efter pistolrøver fra Lidl

NØRRESUNDBY: Nordjyllands Politi har onsdag morgen endnu ingen spor efter en røver, der slog til tirsdag aften mod dagligvarebutikken Lidl på Thistedvej i Nørresundby.

Butikken blev udsat for et røveri, hvor ekspedienten blev truet med en pistol.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

Røveriet skete klokken 20.03, hvor en mand dukkede op i butikken og truede sig til et mindre pengebeløb.

Manden beskrives som 20-30 år gammel, cirka 180 cm. høj, mager og bleg. Han talte dansk og havde en sort hættetrøje på.

Pengene fra røveriet puttede han i en sort plastikpose, som han selv havde med.

Efterfølgende forsvandt han ad Thistedvej i retning mod jernbanen, men derfra fortaber sporet sig.

Tirsdag aften ledte politiet i området med hunde for at prøve at finde ud af, hvor manden løb hen.

- Men vi mangler stadig lige den afgørende oplysning, der kan lede os på sporet af gerningsmanden, så har man kendskab til noget, der kan have interesse i sagen, vil vi meget gerne have det at vide, siger vagtchef Jess Fallberg.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.