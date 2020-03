Investorer har ”is i maven” indtil videre

AALBORG:Trods de rekordstore udsving på specielt aktiemarkedet tager investorerne det relativt roligt.

Sådan lyder meldingen fra Spar Nords afdeling for kapitalforvaltning, der handler på vegne af private investorer, herunder blandt andet de kunder, der har penge placeret i bankens pensionspuljer.

- Selvfølgelig er der kunder, der ringer ind for at høre til situationen, ligesom vi også ringer ud, men generelt tager folk det roligt, og der er ikke tegn på panik, siger Mads Stouby, direktør for Spar Nords afdeling for kapitalforvaltning.

Ni procent op og seks ned

Bankens anbefaling til kunder med både små og store formuer i aktier er da også, at man populært sagt vælger at have ”is i maven”, fordi det er det rigtige at gøre i situationen.

Corona-pandemien har sendt den samlede verden ud i ukendt territorium, hvilket betyder at de normale mekanismer på aktiemarkedet er ophørt med at fungere. Spar Nord råder investorer til at se tiden an. Foto: Spar Nord

- Lige nu er der så store udsving på børserne, at det ikke er noget, man kan agere rationelt på. Fredag aften steg kurserne ni procent for så mandag at falde fire-seks procent fra morgenstunden. Med så store og uforudsigelige udsving er det svært at gøre sig klog på, om man skal gøre det ene eller andet. Ingen, lige meget hvad de siger, er i stand til at købe og sælge på de rigtige tidspunkter i det marked, siger Mads Stouby.

Han fastslår, at det er klart, at markederne er urolige, når hele verden i hidtil uset omfang bevæger sig ud i ukendt territorium.

- For hvad sker der lige, når man lukker halvdelen af samfundet ned, det er meget svært at forholde sig til, siger direktøren, hvis anbefaling er, at man i stedet for at handle kortsigtet tager bestik af, hvad der kommer til at ske, når de direkte effekter af corona-krisen tager af.

- Vores holdning og tro er, at vi vil se så mange og massive finanspolitiske og pengepolitiske hjælpepakker, at når vi kommer ud på den anden side af det her, vil markederne forholdsvis hurtigt finde tilbage i et mere normalt leje. Så når man lige nu ser sine investerede midler skrumpe, skal man tage det roligt ud fra den investeringshorisont, man nu engang har valgt, siger han og nævner eksempelvis pensionspenge, som noget, som de fleste først skal bruge om mange år.

- Lige nu er der uro og panik på børserne, men på den lange bane vil det kun have mindre betydning, når der er tale om opsparede midler, som man ikke skal røre før om mange år, siger direktøren.

Lagt om til lavere risiko

Er der tale om midler, som efter planen skal til udbetaling snart, vil de ifølge Mads Stouby generelt være placeret i investeringer med lav risiko i tråd med bankens anbefaling, hvorved de aktuelle udsving påvirker depotet i langt mindre grad, end det er tilfældet for depoter med flere år til udbetaling.

Bedre klædt på

At kunderne generelt tager det forholdsvist roligt, ser han i øvrigt som udtryk for, at kunderne er godt klædt på i forhold til at forstå vilkårene for deres depot.

- Folk bliver i forbindelse med bankens rådgivning grundigt spurgt ind til, hvilken risikoprofil de ønsker, og hvad investeringshorisonten er. Den afstemning af forventningerne har en gavnlig effekt i forhold til at skabe forståelse for udsvingene i ens depot, siger han.

Spar Nords tro på, at markederne vil rette sig igen relativt hurtigt underbygges ifølge direktøren af den bagvedliggende mekanisme bag de voldsomme kursfald.

- Faldene har hidtil ikke været udtryk for, at folk smider alt, de har, der er bare ikke rigtig nogen, der køber noget, siger han og tilføjer, at det generelt ikke synes at være de institutionelle investorer, der sælger ud af deres aktiebeholdninger.

Køberne er forsvundet

- Men de køber heller ikke, og når der ikke er nogen til at samle de aktier op, der bliver sat til salg, får vi de drastiske fald, siger direktøren, der samtidig påpeger, at der i nogen grad mangler velovervejede beslutninger bag markedets prisfastsættelse af flere aktier.

- Det er i vid udstrækning alt, der bliver justeret ned i pris over en bred kam, og man kan med fordel være på udkig efter aktier, som vil være mindre følsomme overfor de nuværende forhold end andre, siger kapitalforvaltningsdirektøren, der påpeger, at i en tid, hvor markedet er så uroligt som nu, er det klogeste netop selv at bevare roen.

- Hvilket langt de fleste også gør, siger han.

PFA: Forbliv tro mod investeringsvalg

Fra pensionsforsikringsselskabet PFA lyder tilsvarende råd til kunderne med deres opsparing der.

- Coruna-virussen har de seneste uger medført store fald på finansmarkederne og fået pensionsopsparingen til at svinde. I en sådan situation kan det være svært at bevare roen og forblive tro mod sine investeringsvalg, men det er ikke desto mindre erfaringsmæssigt det klogeste at gøre, lyder rådet til kunderne fra forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.