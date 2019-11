Invitation til alle i Vestbjerg: Hvordan vil I have jeres skov?

VESTBJERG:En skov må man typisk tage, som den er, eller man må som minimum vente meget længe på forandringer. Anderledes muligheder er der for at præge tingene, når der er tale om ny skov.

Borgerne i Vestbjerg bliver derfor spurgt om deres ønsker til de 12 hektar ny skov og åbne arealer, der er planlagt plantet til foråret i den nordlige ende af byen mellem Vestbjerg Skole, Hjørring Landevej og industrikvarteret Vang Mark.

Det nye grønne område er bundet sammen med nuværende eksisterende cirka otte hektar skov og tre hektar, der ligger hen som åbent areal, et såkaldt overdrev.

På et møde torsdag aften indbyder Aalborg Kommune i samarbejde med Vestbjerg Samråd byens borgere til idéværksted om udvikling af det cirka 23 hektar store skov- og rekreationsområde. Arrangementet finder sted på Vestbjerg Skole.

Om baggrunden for borgermødet forklarer projektleder Lars Delf Mortensen, by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, at man har erfaret, at det hare en betydelig positiv effekt på resultatet at inddrage borgerne.

Ejerskab lod vente på sig

- Ved skovrejsning foretaget for 20-30 år siden tog det rigtig mange år, før borgerne i området begyndte at gøre brug af området, hvilket eksempelvis var tilfældet med skoven ved Drastrup. Da jeg for nogle år siden interviewede borgere i området, nåede jeg til den konklusion, at der de første mange år ikke var noget for dem at komme efter, og at de derfor ikke tog skoven til sig.

Derfor er vi begyndt at engagere borgerne i planlægning af skovrejsning, siger Lars Delf Mortensen.

Det gode eksempel

Som eksempel peger han på Skovstruplund, en ny skov syd for Lundby Krat. På trods af, at voksne stadig kan kigge over træerne, er naturområdet blevet et udflugtsmål, og specielt etablering af en bålhytte har gjort stedet til en ramme for arrangementer for Skovstruplunds borgere.

- Det er vigtigt, at folk føler et ejerskab til stedet, og det kræver, at de får indflydelse på resultatet, siger Delf Mortensen.

Brug for yderligere idéer

På workshops på mødet i aften bliver deltagerne derfor spurgt om, hvad området skal kunne og indeholde og om, hvordan det skal se ud.

- Vi har allerede idéer og ønsker, og rammen fastsætter nogle vilkår, men vi vil gerne have yderligere indput, så vi bliver sikre på, at vi bruger kræfterne på det rigtige, siger Lars Delf Mortensen, der påpeger, at benyttelsen af området er udfordret af, at der i forvejen ligger et stort rekreativt naturområde, Hammer Bakker.

- Så folk skal også have noget at komme efter, siger han idet han samtidig påpeger, at fordi der er tale om et ny skov på i dag bar jord, er der større frihed til at give plads til aktiviteter sammenlignet med for eksempel Hammer bakker der er underlagt frednings- og naturbeskyttelsesbestemmelser.

- For eksempel ved jeg, at skolen som led i idrætsundervisningen er interesseret i en motionsrute, og et mountainbike-spor og en hundeskov kunne også være muligheder for at øge brugsværdien af området, siger Lars Delf Mortensen, der også anser en bålhytte som et muligt ønske fra byens borgere. I så fald bliver det dog ikke en del af skovrejsningsprojektet, men noget folk selv må finde pengene til, eksempelvis i form af fondsmidler.

- Men vi vil selvfølgelig afsætte plads og på anden vis hjælpe til med at bane vej for projektet, siger han.

Udover egentlige aktivitetsmuligheder bliver borgerne også spurgt til områdets naturindhold såsom vildt, insekter, blomster og træer, herunder hvilken natur, der skal gøres noget særligt for.

Udover den rekreative værdi tjener skovrejsningsprojektet, der er en udløber af arbejdet med byudviklingsplan i Vestbjerg, som beskyttelse af drikkevandsressourcer i området.