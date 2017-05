Inwido køber vinduernes svar på Rolls-Royce

AALBORG: Dør- og vindueskoncernen Inwido fortsætter med at udvide i Danmark og køber nu en af vinduesbranchens mest eksklusive producenter, Bøjsø Døre & Vinduer A/S med produktion i Vorbasse syd for Billund.

Bøjsøs speciale er døre og vinduer i den dyre ende, fortrinsvis til renovering af private liebhaver-boliger. Opkøbet forventes at skabe betydelige muligheder for ekspansion og synenergier mellem Inwidos eksisterende forretning og Bøjsø, hedder det i en pressemeddelelse fra Inwido Denmark, hvis hovedkvarter ligger i Aalborg.

- Vi tilfører koncernen et nyt brand, der gør vores samlede produkt-palette mere komplet, siger Inwido Denmarks direktør Asger Drewes Jørgensen.

Bøje Døre & Vinduer blev grundlagt i 1972 og har 40 ansatte. Inwido er Europas største producent af vinduer med afdelinger i 11 europæiske lande. I Nordjylland omfatter koncernen foruden hovedkvarteret i Aalborg KPK Døre & Vinduer i Nykøbing samt Outline Vinduer i Farsø. Koncernen omsatte sidste år for 4,5 mia. kr. og har 4000 ansatte.