Irina føler skam over at være russer: - Jeg græder bare

AALBORG:Der er våde øjne og ukrainske flag på Toldbods Plads i centrum af Aalborg.

Tiden er nærmest som gået i stå, da et minuts stilhed bliver indledt. Solen skinner, og kun bilerne på vejen afbryder den respektfulde dyne af stilhed, der kaster sig over menneskemængden.

En menneskemængde var mødt op på Toldbods Plads til en demonstration med budskabet om at beskytte civilbefolkningen i Ukraine. Foto: Bo Lehm

Omkring 100 mennesker er mødt op til en demonstration, der er arrangeret af Amnesty International, for at markere de chokbølger, der er gået igennem Europa siden Ruslands præsident Vladimir Putin sendte russiske tropper ind over den ukrainske grænse i en invasion.

- Det, der sker i Ukraine, er tragisk. Men hvor er det vigtigt at se så mange mennesker, vi kan mobilisere på så kort tid, siger Hans Hyttel, der kommer fra Amnesty International og har grebet megafonen.

Her står danskere, ukrainere og russere side om side om et samlet budskab: Beskyt Ukraines civilbefolkning.

Forældre evakuerede

Anton Kishinets gemmer de røde øjne bag solbrillerne. Foto: Bo Lehm

Og budskabet er særligt vigtigt for ukrainske Anton Kishinets. Han har tydeligt røde øjne og hiver med det samme sin telefon op ad lommen for at vise friske billeder af bygninger, der nu ligger i ruiner i hans hjemby.

- Det her er svært at snakke om. Raketter kommer ind i civile bygninger lige nu, siger han.

Hans forældre bor i et lejlighedskompleks i byen Myrhorod, der ligger i det centrale Ukraine, som lige nu er under angreb fra russiske tropper.

Anton Kishinets kommer oprindeligt fra Myrhorod, der ligger i det centrale Ukraine. Han forældre melder lige nu om raketter i området. Privatfoto

- Her boede mine forældre, men de er nu evakueret under jorden. Ikke langt derfra bor mine bedsteforældre. Men min bedstefar er syg og har kun ét ben, og derfor har de ikke mulighed for at blive evakueret, som det ser ud lige nu, fortæller han.

“Jeg græder bare”

Irina Hansen er mødt op med skiltet "I am ashamed to be russian - Stop the war". Foto: Bo Lehm

I menneskemængden står Irina Hansen. Hun kommer oprindeligt fra Ruslands hovedstad, Moskva, men har boet i Aalborg i knap seks år.

I hånden holder hun skiltet med teksten “ashamed to be russian” og markerer dermed sin tydelige afstandtagen fra krigen, der lige nu udspiller sig i Ukraine.

- Jeg græd, da jeg så nyheden om, at Putin gik ind over den ukrainske grænse. Jeg græder bare, siger hun.

- Jeg elsker Rusland, men det her gør mig virkelig forskrækket. Jeg tager virkelig afstand fra Putins beslutning om at gå ind i Ukraine. Han har atomvåben, og jeg er nervøs for, hvordan han kan finde på at bruge dem, siger hun.

Irina Hansen tager tydeligt tager afstand fra krigen i Ukraine indledt af russerne. Foto: Bo Lehm

Hendes datter, barnebarn og resten af familien befinder sig fortsat i Moskva, der melder om begrænsede informationer til befolkningen, hvor hun nævner at pressefriheden er indskrænket.

- De har droppet at få nyheder gennem TV’et og er gået over til YouTube, men det bliver der nok også lukket ned for, fortæller Irina Hansen.

- Jeg ringer til min datter med det samme og spørger hende, hvor hun har tænkt sig at løbe hen, hvis den aktive krig skulle finde vej til Moskva. Vi har aftalt, at de må søge dækning i metroen, siger hun.