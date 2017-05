Iskold Juul: Elsker mindgames

AALBORG: Èn spiller var ikke til at komme udenom, da Aalborg Håndbold onsdag aften slog Bjerringbro-Silkeborg 28-26 i den første DM-semifinale.

Venstrefløjen Buster Juul kylede bolden i mål hele 10 gange, heraf seks gange på straffekast.

- Så vidt jeg husker, var det 10 mål på 11 forsøg, så det var okay. Jeg havde en god kamp, men hele holdet var rigtig godt indstillet. Vi havde læst dem godt. Nu håber jeg, vi napper finalepladsen på lørdag i Silkeborg. Vi vil dø for at komme i den finale, lød fra fra Buster Juul efter kampen.

Den 24-årige fløjspiller er ikke den mest rutinerede håndboldsspiller endnu, men han så iskold ud i udnyttelsen af sine seks straffekast.

- Jeg forbereder mig altid på målmanden, inden vores kampe. Ser lidt video og tænker over, hvor i målet jeg skal skyde. Der er meget mindgame over det, og det elsker jeg. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Men i dag gik det godt, sagde han.

Cheftræner Aron Kristjanssons var svært tilfreds med det, han så fra sin venstrefløj.

- Buster præsterede fantastisk i dag. Det var en fornøjelse at se på. Bare ærgerligt, at han brændte en chance i starten af anden halvleg, grinerede Aron Kristjansson.