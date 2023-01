Ismutter og Isfatter er klar til at sælge: Nu er der sat pris på Guf & Kugler

AALBORG:Det var en nyhed, de færreste havde set komme, da det prisvindende ishus Guf & Kugler blev sat til salg i efteråret.

Ismutter, Charlotte Korsholm, fortalte om beslutningen med vemod, og siden har arbejdet med at finde ud af, hvad forretningen koster - og hvad du får for pengene - været i gang.

Ishuset er kendt for sine kreative påfund - eksempelvis Jydehatten her, som var en af nyhederne i den forgangne sæson. Foto: Guf & Kugler

Salgsprospektet er udarbejdet, og Ismutter og Isfatter, Hans Kjeldsen, skal i øjeblikket både rumme, at deres livsværk måske snart er solgt - og samtidig forberede sig på den kommende is-sæson. For Guf & Kugler forsætter som hidtil, indtil andre har sat deres navn på en købsaftale.

Et smukt regnskab

I første omgang har der været stor interesse for prisen, og på spørgsmålet om hele herligheden kan købes for fem millioner, lyder svaret fra Ismutter.

- Prisen er lidt under det, du nævner. Mere præcist bliver det ikke her, men interesserede kan få salgsprospektet.

Hun fortæller, at der er en god interesse for at købe, og i øjeblikket er der dialog med fem reelt interesserede, mulige købere. Og tilbagemeldingerne er, at prisen er fair.

- Vi synes selv, at vi lige har offentliggjort et smukt regnskab, siger Ismutter.

Da parret lukkede ned for sæsonen 1. oktober, havde de tjent næsten 1,3 millioner kroner efter skat på et halvt år.

Guf & Kugler på havnen i Nibe rummer et væld af maskiner til blandt andet produktion af is, så der er lavet en god aftale om strømpriserne for de kommende tre år, da det kræver sit at holde produktionen kørende. Foto: Martél Andersen

- Men vi kan godt mærke, at der er stor usikkerhed i verden med krig og inflation, og det gør selvfølgelig, at nogen lige skal overveje en ekstra gang.

Den rigtige køber

Ismutter og Isfatter har på blot ni år skabt stor succes med deres ishuse, først på havnen i Nibe og senere også i Slotsgade i Aalborg. Udover de positive tal på bundlinjen, er Guf & Kugler også kåret som Danmarks bedste ishus.

Og så er det deres fælles livsværk, ikke mindst. De er Guf & Kugler, og derfor har det også hele tiden været vigtigt for dem at understrege, at det ikke haster med et salg.

Parret venter på den rigtige køber, og med det i baghovedet er de også i gang med at planlægge endnu en is-sæson fuldstændig, som de plejer. Det handler blandt andet om at nytænke og forfine de mange opskrifter - noget du i øvrigt får med, hvis du køber Guf & Kugler.

- Vi sælger det hele - konceptet, retten til navnet Guf & Kugler, bygningen i Nibe, og de mange maskiner, siger Ismutter.

Dertil kommer som nævnt de mange opskrifter - det er både de i alt 80 forskellige slags flødeis og sorbet, de hjemmebagte kræmmerhuse og belgiske vafler, det berømte guf - og alt det, der skaber de populære gourmethotdogs, som du kan købe i Sidevognen, der er en del af ishuset.

Opskriften på eksempelvis de 60 varianter af flødeis og 20 forskellige sorbet er noget af det, der følger med i prisen. Foto: Guf & Kugler

Og bare rolig, en ny ejer kommer ikke til at stå alene med alt det nye.

- Man får vores knowhow i en måneds tid, Isfatter og jeg er klar til at hjælpe med for eksempel produktion af is og oplæring af medarbejdere, siger Ismutter.

Det er sjovt, spændende - og hårdt

Da Ismutter fortalte nyheden om salget, var det med en klump i halsen.

For selv om hun og Isfatter ikke er i tvivl om, at beslutningen er den rigtige, rummer den stadig et virvar af følelser. Men Isfatter fylder snart 64 år, og Ismutter er midt i 50'erne.

- Og det er et hårdt arbejde at drive ishusene. Det er sjovt, det er spændende - men også med nogle lange arbejdsdage. En stor del af omsætningen ligger jo i sommerhalvåret, siger Ismutter.

Køen var lang, da ishuset slog dørene op i Slotsgade - Ismutter fortæller i øvrigt, at det er et uopsigeligt lejemål for udlejeren de kommende tre år, ejeren af Guf & Kugler har et halvt års opsigelse. Foto: Lars Pauli

Indtil videre lever hun og Isfatter en hverdag - næsten - som de plejer.

- Mentalt er vi ved at gøre en klar til en ny sæson, siger Ismutter.

- Men vi er også afklarede med, at det hele kan være solgt i løbet af nogle uger. Vi er klar, når den rette køber er her. Hvad en ny ejer vil med stedet, skal vi ikke blande os i - men jeg håber da, at det bliver ført videre som Guf & Kugler.

Åben for nye muligheder

Når dagen kommer, og de ikke længere er Ismutter og Isfatter, begynder et nyt liv for Charlotte og Hans.

Ismutter og Isfatter har endnu ikke en fast plan for, hvad der skal ske, når de igen er Charlotte og Hans. Foto: Martél Andersen

- Han har planer om, at han gerne vil ud og sælge eksempelvis varmepumper, siger Ismutter.

- Jeg er mere uafklaret i forhold til, hvad der sker, når min identitet som Ismutter forsvinder. Men jeg er åben for de muligheder, der dukker op. Og jeg glæder mig til at få mere tid til at nusse om vores have, jeg er vild med planter.

Sikkert er det, at de fremover vil bruge mere tid sammen med familie og venner, noget der bliver stadig vigtigere for dem, og som også er en af grundene til, at de sælger deres livsværk.

Indtil videre er planen, at Guf & Kugler i Slotsgade åbner igen midt i marts, mens ishuset på havnen i Nibe – og Sidevognen – åbner en uges tid senere.