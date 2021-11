It-kriminelle brugte studerende som muldyr og bank i Aalborg til hvidvask af penge

NORDJYLLAND:En studerende fra Cameroun, et firma fra Israel og et fra Kazakhstan - og så Nordea i Aalborg.

Det er hovedrollerne i en større international sag om it-kriminalitet og hvidvask, hvor den 26-årige mand fra Cameroun onsdag blev dømt for sin rolle i sagen.

Den 26-årige var såkaldt muldyr for it-kriminelle og blev dømt for at havde modtaget 610.000 kroner, som han var begyndt at vaske rene.

Sagen går tilbage til 2019, hvor et firma i Israel havde lavet noget arbejde for et firma i Kazakhstan. Da betalingen for arbejdet skulle falde, var det lykkedes it-kriminelle at sende en falsk mail til firmaet i Kazakhstan, hvor kontonummeret var ændret, så pengene blev sendt til en konto i Nordea i Aalborg og ikke til den rigtige konto i Israel.

Kontoen var ejet af den 26-årige mand, der på det tidspunkt boede og studerede i Aalborg, fortæller anklager Peter Møller Nielsen.

Men den 26-årige supplerede altså sine studier med at vaske penge rene. For tanken var, at han skulle være muldyr for de it-kriminelle og bære pengene videre på forskellige måder. Og det gik han også hurtigt i gang med, efter at de 610.000 kroner tikkede ind på kontoen 11. oktober.

16. og 17. oktober overførte han af tre omgange 43.000 kroner til andre, inden Nordea lukkede kontoen, fordi aktiviteten var mistænkelig.

Rejste fra Litauen for at forsvare sig selv

Den 26-årige mand er siden flyttet til Litauen, men han mødte op i Retten i Aalborg for at forsvare sig selv.

I retten erkendte han, at han havde modtaget de mange penge og også, at han havde ført nogle af dem videre. Men han nægtede sig skyldig i hvidvask.

Han forklarede, at han ikke vidste, at pengene stammede fra kriminalitet og at han var at den opfattelse, at han blot udførte en vennetjeneste, fortæller Peter Møller Nielsen.

Den forklaring troede retten dog ikke på, og den 26-årige blev idømt seks måneders betinget fængsel og indrejseforbud i seks år.

Sagen er dog ikke slut endnu. Israelsk politi efterforsker stadig mod de gerningsmænd, der står bag it-kriminaliteten.