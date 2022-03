Iværksættere fra Aalborg får bid i Løvens Hule

AALBORG:Fra webshop og fysisk butik på under to år - til en investor i Løvens Hule. Det er virkeligheden for det nordjyske skobrand Errant.

Investeringen er næste kapitel i deres succeshistorie, hvor de tre iværksættere bag firmaet selv designer og sælger sneaks til mænd og kvinder.

Det er sneaks til mænd og kvinder, der er omdrejningspunktet i Errant, som har størstedelen af sit salg i webshoppen. Arkivfoto: Lars Pauli

Det blev ikke til budkrig i DR1-programmet, hvor ejerne Christian Fuglsang, Mads Frederiksen og Rasmus Lund præsenterede deres idé og vision for de fem løver. Errant mødte op med en værdisætning på to millioner kroner og et tilbud om 10 procent for 200.000.

20 procent til enlig løve

Med sig på vejen fik de ord som "hårdtarbejdende" og "kompetente", da det bliver til fire pæne afslag. Men Christian Arnstedt kan se potentialet, og han ender med 20 procent af firmaet for 400.000 kroner.

- Inden programmet var vi enige om, at 20 procent var vores maks. Vi deltog ikke kun for pengene, for isoleret set er 400.000 kroner ikke noget, man kommer rigtig langt for, når man skal vækste en helt ny virksomhed, siger Christian Fuglsang.

- Vi havde gjort os mange overvejelser, inden vi ansøgte, fordi vi er så ungt et firma. Så noget af det vigtigste for os er at få en at sparre og dele viden med, og som kan være med til at føre Errant endnu længere.

Christian Fuglsang, Rasmus Lund og Mads Frederiksen er klar til næste kapitel med Errant. Pr-foto

Uden fordyrende mellemled

Som du kan se i programmet, vil løverne og investorerne gerne vide, hvad der gør skoene fra Errant unikke.

- Selve skoen minder om andre sneaks, for os handler det om at få en investor, der kan se vækstpotentialet i, at vi sælger skoene direkte online uden mellemled. Og når vi springer forhandlerleddet over, får man god kvalitet til en god pris, lyder forklaringen fra Christian Fuglsang.

På forhånd havde iværksættertrioen også selv Christian Arnstedt som et godt bud på en løve, de kunne se sig selv samarbejde med.

- Han har i forvejen mange brands, hvor specifikke produkter bliver solgt direkte til forbrugeren. Det har kæmpe værdi for os at sparre med en, der er ekspert, når det kommer til e-commerce og handel online, siger Mads Frederiksen.

- Christian (Arnstedt, red.) har masser af erfaring og kommer med værdifulde input. Jeg synes, vi er et perfekt match, fordi vi alle primært beskæftiger os med forbrugerprodukter til den enkelte kunde online.

Udvikling er et nøgleord

Løvens Hule blev optaget i august, og ved juletid var papirerne underskrevet, så arbejdet nu for alvor snart kan gå i gang. Errant lægger vægt på, at en medspiller nu kan komme med gode råd.

- Vi har for eksempel selv gået med overvejelserne, hvornår det vil være et rigtigt tidspunkt at gå all-in på eksempelvis det svenske, tyske og norske marked. Og med vores investor kommer der konkrete svar, vi kan bruge til noget: Når I omsætter for 10 millioner årligt, siger Christian Fuglsang og supplere med, at Errant i sit seneste - og første - årsregnskab omsatte for omkring en million.

Derfor planlægger det seneste kuld af nordjyske løveunger heller ikke flere fysiske butikker lige nu - end den nuværende i Bredegade i Aalborg. I første omgang handler det om at udvikle og vækste webshoppen, og den kommende tid skal møder udmønte sig i mere konkrete tiltag og eksponering.

- Vi tror på, at Christian Arnstedt kan være med til at flytte Errant til et højt niveau, og i første omgang handler det om at løfte fortællingen om vores brand og få en større synlighed, siger Christian Fuglsang.

Markedsføring med et tvist

Første skridt er de kampagnevideoer, trioen er ved at få produceret.

- De har et sjovt tvist og viser, det er en fed sko, du ser godt ud - men trods det, kan du godt have en dårlig dag og ender eksempelvis med at træde i en vandpyt eller misse bussen, fortæller de.

Ejerne af Errant ved ikke helt, hvad de skal forvente, når kunderne har set Løvens Hule.

- Hvis det går godt, så håber vi, at vi efter en måned har omsat for samme beløb, som vi gjorde hele sidste år, siger Christian Fuglsang.

- Og derefter går et stort arbejde i gang, for så skal vi holde momentum resten af året, næste år og de følgende, supplerer Mads Frederiksen.