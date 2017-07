Iværksættere i spil til skandinavisk ærespris

AALBORG: StartupWorks er netop blevet instillet til Nordic Startup Awards, som er branchens Skandinaviske "Oscar-show", som finder sted i Sverige denne gang.

StartupWorks er en frivillig forening, der består af iværksættervirksomeder med adresse på Aalborghus Slot. På slottet sidder 25 iværksættervirksomheder, som nu til sammen har skabt 90 arbejdspladser.

Alle virksomhederne er tech-virksomheder med nyskabende produkter, og alle har internationale ambitioner og vil forsøge at skabe skabe det nye Google, Intel, Facebook osv..

Det er en landsdækkende jury, der har indstillet StartupWorks til prisen, som sætter Aalborg på både Danmarkskortet, men er også med til at fremhæve Aalborg, som en ambitiøs iværksætterby over for Sverige, Norge, Finland og Island.

- Vi er utrolig beærede over at være indstillet til denne flotte pris. Vi har længe kæmpet for at gøre Aalborg til en fantastisk by for tech iværksættere, og vi håber på, at denne nominering vil kunne få flere nordjyder til at bakke op om tech miljøet i Nordjylland - der er så enormt meget potentiale her!, siger Marc Munzer, nestyrelsesformand for StartupWorks.