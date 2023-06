Ivan blev fyret på Danish Crown - nu åbner han en grillbar

NØRRESUNDBY:Det er en drøm, der går i opfyldelse, når Ivan Johansen fra Jerslev snart åbner en grillbar i Nørresundby.

Og det er ikke en hvilken som helst grillbar.

Det er faktisk byens ældste af sin slags, for Salat & Burger åbnede på Thistedvej helt tilbage i 1965.

- De seneste 25 år har jeg drømt om at åbne en grillbar, så jeg er meget glad for, at jeg nu har fået mulighed for at forpagte mit eget sted, siger Ivan Johansen.

Salat & Burger er en helt klassisk grillbar - Ivan Johansen er dog klar med nyheden dagens ret, når han overtager forpagtningen af stedet. Foto: Martin Damgård

At det overhovedet sker nu skyldes, at han er en af de mange hundrede, der mister sit job, når Danish Crown lukker i Sæby. En arbejdsplads han har haft de seneste seks måneder og været glad for.

Men når en dør lukker, åbner som bekendt en ny.

En handlingens mand

- Min datter så et opslag om grillbaren på Facebook, og så slog jeg til, siger den nyslåede forpagter.

Netop det med at handle hurtigt ligger til vendelboen, der er vokset op i Frederikshavn og uddannet elektriker på det daværende skibsværft Danyard.

Siden har han været vidt omkring, "for der er 47 en halv time i mit døgn og ugen har otte dage", konstaterer Ivan Johansen med et smil.

Og så sniger der sig alligevel et gran af alvor ind i samtalen.

- For jeg er blevet bedre til at passe på mig selv og tage den med ro. Når man har fri, har man fri, fastslår Ivan Johansen.

Med et CV, der afslører, at han blandt andet har arbejdet som elektriker i Norge og store dele af Danmark, har ejet en dyrehandel i Brønderslev og været bestyrer af et cafeteria i Frederikshavn, at det dog ikke altid, det har været sådan.

Foto: Martin Damgård

Ringen er sluttet

Nu er Ivan Johansen på forunderlig vis tilbage, hvor det hele begyndte.

- Som helt ung hjalp jeg til i Frederikshavnergrillen - og nu er jeg forpagter af en grillbar. Jeg glæder mig meget til at åbne og især til kontakten med kunderne, fortæller han.

Han fortæller, at grillbaren åbner, som vi kender den - med de klassiske must haves som hotdogs, pommes frites og burgere.

- En nyhed er dog, at jeg indfører dagens ret. Det vil være de helt klassiske retter som stegt flæsk, bøf eller steg.

Ivan Johansen har sidste arbejdsdag på Danish Crown i Sæby på fredag. Allerede dagen efter er han klar til at slå dørene op til Salat & Burger på Thistedvej 29 i Nørresundby. Det sker om formiddagen klokken 11.

- For man skal jo ikke stå stille.

Åbningstiderne vil være 11 til 19 alle ugens dage her i løbet af sommeren, og efter 1. september regner Ivan Johansen med at holde lukket mandag og tirsdag.

Du finder mere info på facebooksiden Salat og Burger Nørresundby - den er klar i løbet af weekenden.