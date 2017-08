Ja til ny p-plads på vej

AALBORG: University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Autoophug kan godt gøre pennen klar til endelig underskrivelse af førstnævntes køb af skrotvirksomhedens knap 12.000 kvadratmeter på Mylius Erichsens Vej.

For at få løst institutionens problem med for få parkeringspladser indgik de to parter sidste år en betinget købsaftale, og samtidig blev det aftalt, at UCN midlertidigt kunne sidste sommer anlægge 120-150 midlertidige p-pladser på arealet.

Den endelige handel falder først på plads, når der foreligger en godkendt ændring af kommuneplanen, og en sådan er nu på vej, idet by- og landskabsforvaltningen skal 2. behandle sagen på torsdag. Inden sagen kan afsluttes, skal byrådet dog også tages i ed, men da den offentlige høring ikke har udløst en eneste indsigelse, er det efter alt at dømme blot en formsag.

Aalborg Autoophug afvikler forretningen i perioden frem til UCN’s overtagelse af hele ejendommen 1. november 2017, og arealet vil til den tid kunne udnyttes og kan rumme yderligere p-pladser.

I alt er der plads til cirka 350 biler.

Pladsproblemerne ved UCN er opstået i kølvandet på, at flere uddannelser er samlet på campus - blandt andre lærere og pædagoger - og naboer til UCN har været generet af studerende og kursister, som har parkeret på de nærliggende veje i villakvarteret.