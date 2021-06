Jackson-søster i Nordjylland: - Jeg synes, Aalborg er hyggelig

AALBORG:Med solen i ryggen, vinden i håret og glitter på tøjet ankom den amerikanske kendis La Toya Jackson torsdag aften til Musikkens Hus.

Med journalist Abdel Aziz Mahmoud som vært delte hun sine oplevelser med livet i Hollywood og i familien Jackson. Overskuddet fra arrangementet gik til CoolUnite, som er stiftet af Jacob Risgaard, og som har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn.

65-årige La Toya Jackson, der foruden at være Michael Jacksons storesøster også er sanger og forfatter, er også på visit i Danmark for at holde ferie. Hun gæster i de kommende dage Sonja Christensen og Eigild B. Christensen i Aalborg.

- Jeg har haft sådan en fantastisk tid hos Sonja i går. Vi har hygget os og spillet musik, siger sangeren, som er blevet fejret med sang og god mad for sin fødselsdag sidst i maj.

La Toya Jackson sammen med Jacob Risgaard og Sonja Christensen. Foto: Henrik Bo

Planerne for de næste dage er stadig ikke helt på plads, men de forventer at besøge Skurbyen i Skagen. Her vil de arrangere en lille middag og besøge vandet. Desuden regner de med at skal forbi Gallerie Provence i Vadum og ellers udforske Aalborg.

La Toya Jackson smilede stort, da hun fortalte om sit første døgn i Aalborg.

- Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg elsker bygningerne, og jeg kan godt lide, at byen virker nostalgisk, fortæller hun.

Det perfekte match

La Toya Jackson er ven med danskeren Claus Hjelmbak, som ligesom kendissen til dagligt bor i Hollywood, og han arrangerede, at La Toya Jackson kunne bo ved Sonja Christensen, som er gift med Eigild B. Christensen, der er storaktionær i Aalborg Håndbold.

- Sonja er en stor filantrop, og så var jeg vild med at sætte hende sammen med La Toya. De er et perfect match. Når de snakker sammen, matcher de totalt på det menneskelige plan, siger Claus Hjelmbak.

Han fortæller, at sangeren også skal besøge Pausehuset på Øland, som er et tilbud for børn i alderen 0-18 år med alvorlig sygdom. Desuden skal hun spise frokost på Restaurant Fusion i Aalborg og smage en fiskefilet i Skagen.

La Toya Jackson og Sonja Christensen skal tilbringe de næste dage sammen. Foto: Henrik Bo

Det virker til, at der er massere at nå, mens La Toya Jackson er i Danmark, på trods af at det er ment som en afslappende ferie.

- Sonja vil slet ikke lade mig slappe af, siger hun med et glimt i øjet.

Sangeren ønskede også Aalborg Håndbold tillykke med danmarksmesterskabet onsdag.